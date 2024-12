Passarela de Natal no lago Igapó em Londrina ultrapassa 50 mil visitantes

Mais de 50 mil pessoas já passaram pela árvore de natal e decoração de luzes no Lago Igapó II em Londrina, segundo a prefeitura.





Até o dia 12 de dezembro, 59.920 pessoas atravessaram a passarela iluminada, mesmo com o fechamento da atração por 7 dias por causa das chuvas.

“Um dos grandes objetivos do segundo semestre da Codel era garantir que todos os contratos do Natal de Londrina estivessem corretos e válidos para que, na primeira quinzena de novembro, a gente conseguisse inaugurar a árvore do Lago Igapó II. Foi o que aconteceu. No dia 15 de novembro, acendemos a árvore com aquela apresentação linda das 200 crianças das escolas municipais que participam do Orquestrando Londrina, tocando violino. Acredito que cumprimos o nosso papel de presentear a cidade de uma forma bastante especial”, destacou a diretora de Turismo da Codel, Tatiane Salvático.





A reação de quem visita é de admiração e encantamento. Para Regina Leite, engenheira agrônoma, as luzes chamam tanto a atenção que podem ser vistas de várias maneiras. “A decoração de Natal está linda esse ano no lago. É muito iluminado, com até mesmo outras possibilidades da gente ver também”.





A noite enche os olhos também de quem vem de longe. Luiz Alves Feitosa, residente de Dracena, no interior de São Paulo, visitou Londrina e não pode deixar de apreciar o cenário natalino. “Estou vendo uma decoração maravilhosa, linda de ver, digna de qualquer cidade grande e quero parabenizar quem iniciou esse evento e quem participou da execução desse projeto. Acho que todos deveriam copiá-lo ou até melhor, está muito lindo”, disse.





A instalação conta ainda com pontos instagramáveis com porta-retratos de Papai Noel, Mamãe Noel e estrelas ao decorrer da passarela. O público também pode passear pela calçada da rua Joaquim de Matos Barretos e visitar barraquinhas de comércio e food trucks, disponíveis diariamente das 17h até meia-noite.