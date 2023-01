Passarela flutuante do Lago Igapó estará aberta para visitação até o próximo sábado

Faltam poucos dias para que a decoração de Natal seja retirada em Londrina. Normalmente o Dia de Reis (6 de janeiro) marca a data em que são removidos os enfeites de Natal, no entanto, devido aos problemas para a liberação da estrutura da passarela flutuante no Lago Igapó, a Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina) estendeu o prazo para que elas permaneçam até o próximo sábado (14).







O operador de máquinas industrial Pedro Lelis, a mulher a Veridiana e a filha Luiza foram visitar o lago Igapó várias vezes desde que a decoração foi instalada.

Publicidade

Publicidade





“Pelo menos uma vez por semana, na minha folga, eu trouxe minha família aqui para passear. É um atrativo para a cidade e com as barracas de alimentação melhoraram a estrutura. O que mais me atraiu foi a passarela, que ficou diferente e atravessá-la foi legal”, contou ele, que estava com a família no local, na tarde deste domingo (8).





Veridiana percebeu que veio bastante gente de outras cidades. “Muitos vieram para visitar os parentes de Londrina e vieram para cá. O lago se tornou uma das maiores atrações aqui de Londrina.” “A árvore ficou muito bonita", resumiu a pequena Luiza, 3, que foi ao local com os pais por várias noites para ver a iluminação.

Publicidade





Quem ainda não teve essa oportunidade de ver a árvore de Natal iluminada foi o professor aposentado Jair Ramos. Ele é de Tamarana (Região Metropolitana de Londrina) e na tarde de domingo estava na área de lazer localizada na região central.

Publicidade





"Eu pretendo vir aqui à noite. Se a iluminação permanecer até o dia 14, vai dar tempo.” Mesmo durante o período diurno ele achou tudo bonito. “Eu aprovo.”







A dona de casa Josina Sales veio de Presidente Prudente (SP) para visitar a filha em Londrina e relatou que aproveita esta época o ano, em que a cidade está mais enfeitada.





“Em Presidente Prudente não tem decoração de Natal. Visitei a passarela à noite e a achei maravilhosa, porque trouxe uma alegria para mim. Uma decoração assim traz para a gente uma visão de esperança e de alegria. Gera um bem-estar".





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.