Pedalada noturna irá percorrer 10 pontos de iluminação do Natal de Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) promoverá, no dia 8 de dezembro, a quarta e última edição anual do Passeio Ciclístico Cidade de Londrina, iniciativa que visa estimular a prática da pedalada, a interação entre os participantes e a exploração da área urbana.





A novidade, desta vez, é que o evento será realizado no período noturno, para que os ciclistas possam contemplar a iluminação de Natal instalada pelo Município em diversos espaços públicos.

A concentração para a largada terá início a partir das 19h, na Praça dos Três Poderes, no Centro Cívico. A largada acontecerá às 19h30, quando o grupo começará a percorrer os 17 km do passeio.





Além da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, durante o trajeto será possível admirar os enfeites natalinos presentes na Praça Nishinomiya; rua Sergipe; Calçadão; Praça da Bandeira; avenida Inglaterra; rotatória do Shopping Aurora, entre outros pontos.

No total, serão visitados 10 dos 18 locais de iluminação do Natal de Londrina. O ponto alto da pedalada será a passagem pelo Igapó II, onde uma árvore com mais de 30 metros de altura e uma passarela flutuante têm atraído centenas de pessoas diariamente.





De acordo com o gerente de Comunicação da CMTU, Carlos Eduardo Ribeiro, o propósito da atividade é possibilitar que os participantes prestigiem a decoração natalina da cidade com segurança. Ele explicou que, ao longo do percurso, viaturas da companhia acompanharão os ciclistas.

Os veículos estarão posicionados em frente e na retaguarda do grupo, de modo a não permitir a aproximação de outros automóveis e motocicletas.

Ribeiro contou que o passeio tem nível de dificuldade considerado leve, indicado inclusive para crianças e idosos. “É uma ação para toda família, com a vantagem do clima mais ameno do período noturno”. A expectativa do gerente é que a rota seja concluída entre 2h e 2h30, já que haverá pausas para contemplação e registro fotográfico.

“Certamente, será uma boa oportunidade para praticar atividade física e, ainda, experimentar a magia do Natal londrinense”, afirmou.





TRÂNSITO

Dentre as vias a serem percorridas no passeio estão as avenidas Duque de Caxias, Santos Dumont, Ayrton Senna, Higienópolis e Inglaterra; as ruas Bolívia, Pernambuco e Joaquim de Matos Barreto.





Nestes corredores, o tráfego de veículos será interditado momentaneamente para a passagem dos ciclistas, à medida que a turma avançar. Aos condutores, a recomendação da CMTU é que reduzam a velocidade ao encontrar o grupo.





Aos participantes, a CMTU orienta a utilização de roupas claras ou refletivas, capacete, luvas e sinalizadores luminosos.





A companhia pede, ainda, que, quem puder, faça a doação de panetones ou chocotones, para serem doados ao Instituto Matheus Emmanuel de Londrina (Imel), mantenedor do Centro de Educação Infantil (Cei) Iracema Helene Campreger, que funciona no jardim Santa Fé, na região leste da cidade, e atende gratuitamente meninas e meninos de zero a cinco anos.