Pedalinhos devem começar a funcionar em 15 dias no Lago Igapó em Londrina

Quem passa pela avenida Higienópolis ou caminha e pedala pelo lago Igapó dois, na região sul de Londrina, já percebeu novidades no lugar. Na água uma plataforma foi montada ao lado da pista de caminhada interna, na esquina da avenida com a rua Bento Munhoz da Rocha Neto, um contêiner foi colocado. As estruturas fazem parte do projeto do pedalinho, que segundo estimativa da empresa responsável e da prefeitura, deverá entrar em funcionamento em 15 dias.

"Estamos vendo a parte elétrica e detalhes técnicos para colocar os pedalinhos para funcionar. Colocamos a plataforma provisória, bilheteria com almoxarifado e em breve levaremos os equipamentos para lá", destacou o empresário Odair Beninca, da Encantos Náuticos Turismo, que tem sede em Santa Catarina.

Recentemente a empresa conseguiu alvará do município. No mês passado, já havia conquistado a licença parcial do IAT (Instituto Água e Terra). Num primeiro momento, a estrutura ofertada será provisória. "Para a estrutura completa prevista, está precisando de mais uma licença. A prefeitura está fazendo o estudo ambiental para apresentar ao IAT, já que o projeto todo tem contêiner com lanchonete, banheiros e parte de esgoto. Espero que tão logo libere (essa outra licença) possamos montar o que falta", explicou. A ideia também abrange um mirante.





Inicialmente serão disponibilizados 12 pedalinhos, entre modelo de cisne e caravela, e mais oito caiaques, sendo quatro individuais e quatro duplos. Os equipamentos já estão na cidade. O stand up paddle está vindo de Santa Catarina. "Os passeios serão de 15 minutos e a médio de R$ 9 o pedalinho por pessoa", adiantou. O funcionamento do serviço deverá ser de terça-feira a domingo, em horário comercial, com previsão de extensão aos fins de semana.





