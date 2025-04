Pedestre morre atropelado por caminhão na BR-153 em Santo Antônio da Platina

Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão, neste sábado (15), na BR-153, em Santo Antônio da Platina (Região Metropolitana de Londrina). Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a vítima caminhava sobre a rodovia quando foi atingida por um caminhão Volkswagen baú, que seguia no sentido decrescente da via.





O condutor do veículo permaneceu no local e fez o teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para o consumo de álcool. O IML (Instituto Médico Legal) e a Polícia Científica foram acionados para os procedimentos de perícia e remoção do corpo.





A concessionária EPR fez a sinalização do local e o tráfego ficou parcialmente interditado nos dois sentidos até a liberação pela perícia. O Laudo Pericial de Acidente de Trânsito será elaborado pela PRF para apurar as circunstâncias do atropelamento.