Perícia vai definir culpado por problema no piso do Moringão em Londrina

Foi realizada nesta quinta-feira (24) a perícia que pode indicar o responsável pelos problemas no piso do ginásio Moringão. A medida foi solicitada pela Justiça após a Xlam, empresa responsável por instalar o equipamento em 2023, se defender da acusação da Prefeitura de Londrina, que identificou problemas estruturais, como o estufamento da madeira, e pediu a retirada do piso, além da devolução de R$ 1,169 milhão investidos.





Uma reunião foi realizada nesta quinta entre as partes na tentativa de um entendimento. O resultado da perícia ainda não foi divulgado e o Moringão segue fechado, segundo informou a FEL (Fundação de Esportes de Londrina) por meio de nota.

“A agenda do ginásio já tinha sido suspensa, antecipadamente, por dez dias e nenhum evento precisou ser desmarcado (...) A perícia determinada pela Justiça avalia os problemas verificados no piso do Moringão após a entrega da estrutura, em maio de 2023, entre eles deformidades, ondulações e afastamento entre as placas (...) O município precisa aguardar a finalização da mesma para que, só então, possa ser feita uma nova concorrência pública para a instalação de um novo piso, por meio da SMOP (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação)”, informou a administração municipal em nota à imprensa.





Os peritos devem apresentar detalhes técnicos do piso, incluindo fotos e medições para que uma empresa especializada elabore um laudo a ser encaminhado à Justiça. A perícia faz parte de um processo judicial proposto pela empresa. A reforma do Moringão se estendeu por três anos, sendo concluída em 2023, com um custo de mais de R$ 7 milhões.

Poucos meses após o fim das obras, a estrutura de madeira apresentou falhas visíveis, e a FEL afirmou que a responsabilidade seria da Xlam, que fez a instalação. Já a empresa alega que a prefeitura não realizou a manutenção adequada e que uma limpeza realizada de forma equivocada teria danificado o piso, causando os estragos.





