Bloco Bafo Quente celebra os 19 anos do grupo neste sábado em Londrina

Celebrando 19 anos de história, o bloco carnavalesco Bafo Quente fará um show especial neste sábado (26), às 22h, no Bar Valentino (Rua Faria Lima, 486). Ingressos já estão disponíveis para compra na plataforma Sympla, com valor de R$ 30 (antecipado) e R$ 40 (no momento).





Apresentando o repertório do carnaval de 2025, a banda planeja resgatar músicas marcantes de sua trajetória e espera fazer um evento animado, atingindo o limite de público do bar, contou o vocalista e coordenador do grupo, Tiago Moreira Bento de Menezes, conhecido artisticamente como Tiaguera.





"No show, vamos apresentar o repertório do carnaval mais recente, de 2025. Mas, além disso, juntamos alguns clássicos que estiveram em nossa história, ao longo desses 19 anos. No momento, o elenco é composto por treze integrantes, mais equipe técnica. Estamos bem animados, a venda está indo bem, mas é importante frisar que os ingressos são limitados - a casa suporta a capacidade de 300 pessoas", exclamou o cantor.