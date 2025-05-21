Petisco 'petparmê' vence etapa londrinense do Comida di Buteco

O Comida di Buteco, concurso nacional que elege o melhor boteco do Brasil, anunciou na segunda-feira (19) os vencedores da etapa londrinense de sua 25ª edição, que contou com 19 bares participantes e aconteceu de 11 de abril a 04 de maio.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O primeiro lugar ficou com o Magnólia Bar e Restaurante e o seu petisco "Petparmê", uma porção de parmegiana de carne bovina e filé de frango empanados em forma de miniespetinhos, acompanhados de molhos gorgonzola, tártaro, vinagrete de pimenta e fritas.





O boteco teve a maior média de nota nos quatro quesitos avaliados pelo concurso: temperatura da bebida, qualidade do atendimento, limpeza do local e o petisco. O voto do público valia 50%, e dos jurados convidados para a edição, 50%.

Publicidade





As proprietárias do Magnólia Bar e Restaurante, Alexandra Alves e Daniele Braga, participaram pela primeira vez do concurso. "Foi uma das melhores coisas que fizemos, nesses 15 anos, participar do concurso. Foi uma loucura, mas também uma experiência ímpar. A organização é fantástica, os outros participantes também, foi um prazer conhecer e reconhecer essas pessoas", contaram.





Outro ponto que ressaltaram foi o carinho que receberam do público. "Foi muita gente nova conhecer o bar, além de nossos clientes, devemos esse prêmio a eles". O bar agora participa da etapa nacional do concurso, recebendo jurados de outras cidades brasileiras.

Publicidade





Carlos Roberto Carolli, dono da Lanchonete Carolli e vencedor do concurso por dois anos consecutivos, passou a faixa de campeão para o Magnólia e ficou com a segunda colocação.





O petisco preparado para esse ano foi o "Palitinho Pantaneiro", feito de massa de banana-da-terra com carne-seca e recheado com queijo, com acompanhamento de geleia de pimenta. O bar também foi premiado pelo maior volume de venda de cervejas por uma das patrocinadoras do evento.

Publicidade





A terceira colocação ficou para o boteco Lado do Lago e o petisco "Isca de Tilápia". Estreante no concurso, o proprietário do bar, Renan Sanches falou que sua experiência foi muito boa e a expectativa agora é cada vez maior. "Trabalhamos há muito tempo com lanchonete e prezamos sempre pela qualidade e bom atendimento. É demorado, é difícil, mas começamos bem e esse é o primeiro ano de muitos."





Com mais de um milhão e meio de votos do público, o Comida di Buteco bateu todas as metas previstas para a edição de 2025, e a coordenadora local do evento, Priscila Pena, conta que a experiência desse ano foi incrível. “Fico muito feliz em ver que o concurso vem ganhando mais espaço. Ver os donos engajados, a população descobrindo os participantes e mudanças de vida acontecendo, não tem preço.”

Publicidade





Nesta 25ª edição, participaram cerca de 1.200 bares de todo o país. Os vencedores de cada circuito na etapa local, participam de uma nova fase com um novo corpo de jurados, que visita e avalia os campeões, e em julho, o campeão nacional será revelado na cidade de São Paulo (SP).



