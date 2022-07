Planetário de Londrina: sessões serão retomadas na segunda

As sessões do Planetário de Londrina serão retomadas nesta segunda-feira (1º), dando sequência à programação especial de férias escolares. A reabertura foi definida nesta quarta (27) pela direção da unidade e pela Administração da UEL, um dia após a ação de vandalismo, ocorrida na manhã da última terça (26), que resultou no furto da rede elétrica e de equipamentos do sistema de ar-condicionado. Servidores da Prefeitura do Campus da UEL trabalharam nesta terça e quarta para recuperar a fiação e concluir a instalação do condensador do ar-condicionado.

A partir desta quinta, a equipe do Planetário entrará em contato com as escolas que estavam agendadas para as sessões de programação de férias. As sessões deverão ser reagendadas para a próxima semana. O prefeito do Campus Universitário, Luiz Cláudio Buzeti, explicou que o trabalho de recuperação da rede e dos equipamentos foi realizado rapidamente na tentativa de comprometer o menos possível as atividades do Planetário direcionadas a estudantes de Ensino Fundamental e Médio. Além de substituir os cabos, os servidores realizaram uma manutenção na rede para dificultar outras ações de furto e vandalismo.





Também foram instalados dispositivos de segurança (alarmes) nos equipamentos e na parte estrutural do prédio. A Prefeitura do Campus ainda providenciou câmeras de segurança. No próximo mês a Universidade deverá reforçar a vigilância na área do Planetário e do Museu Histórico de Londrina, no Centro, com a contratação de um agente de segurança para o período noturno. O objetivo é resguardar o patrimônio público da Universidade, evitando novas ações de vandalismo, prejuízos e interrupções de atividades.