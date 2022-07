Furto de fios: vandalismo suspende sessões de cinema no Planetário de Londrina

A programação de férias do Planetário de Londrina , situado à rua Rua Benjamin Constant, no centro da cidade, precisou ser suspensa nesta terça-feira (26), por conta da ação de vândalos que roubaram fios de cobre e danificaram os aparelhos de ar-condicionado para levarem as peças.

Até a tarde desta terça-feira (26), não era possível precisar quanto tempo será necessário para a o restabelecimento das atividades. Uma das medidas segurança adotadas para evitar outras perdas é a instalação de câmeras de segurança no entorno da unidade imediatamente.

As visitas de escolas que estavam programadas para essa semana foram avisadas sobre a ocorrência.





