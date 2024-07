Plano Municipal de Igualdade Racial de Londrina será lançado nesta sexta-feira

O Plano Municipal de Igualdade Racial de Londrina: Londrina e o compromisso com a luta antirracista será lançado nesta sexta-feira (5), às 18h30, no saguão da Prefeitura Municipal. O Plano tem por finalidade implementar políticas públicas de igualdade racial no município, nas diferentes secretarias, órgãos e autarquias, visando o desenvolvimento da população de Londrina. A iniciativa é da Gestão de Políticas de Igualdade Racial da Prefeitura Municipal e do Conselho Municipal de Igualdade Racial.







O presidente do Conselho Municipal, Wellisson Aguiar, ressaltou que o plano representa um momento histórico para a promoção da igualdade racial. “A solenidade de lançamento do plano marcará um passo significativo na luta pela construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, simbolizando o compromisso da administração municipal com esta causa."

Aguiar contou que o Plano de Igualdade Racial foi desenvolvido após amplas consultas com a comunidade, em especial, sintetizando os anseios registrados em conferências. “O Plano aborda diversos temas, propondo-se a ser mais um instrumento em favor da sociedade, em especial dos negros e indígenas, mas, de forma geral, auxilia na promoção de uma sociedade mais justa. Este é um momento extremamente importante para Londrina, demonstrando o papel de liderança da cidade no enfrentamento das questões raciais no Paraná e no Brasil”, apontou.





Segundo a gestora de Igualdade Racial da Prefeitura de Londrina, Juliana Bueno, o material atende ao proposto pelo Sinapir (Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial). “Ele propõe políticas públicas comprometidas com a superação dos preconceitos, da discriminação e das desigualdades”, disse.

TREZE EIXOS





O Plano de Igualdade Racial de Londrina está dividido em treze eixos: Gestão das Políticas Municipais de Promoção da Igualdade; Educação; Saúde; Trabalho e Renda; Cultura; Direitos Humanos e Segurança Pública; Povos Indígenas; Religiões de Matriz Africana; Política Internacional; Desenvolvimento e Segurança Alimentar; Infraestrutura; Juventude; Gênero e Orientação Sexual.

O Plano deverá ser revisto e atualizado em até dez anos.





JULHO DAS PRETAS

Durante a solenidade desta sexta (5), também será lançado o Julho das Pretas, campanha voltada ao fortalecimento da ação política coletiva e autônoma das mulheres negras nas diversas esferas da sociedade. O Julho das Pretas é alusivo ao dia 25 de julho, uma mobilização realizada desde 1992, quando ocorreu o 1º Encontro de Mulheres Negras Latino-americanas e Caribenhas, na República Dominicana.

(Com informações do N.Com)





