Londrina Norte Shopping vai ter posto para emissão de passaportes em Londrina

Quem pretende tirar ou renovar o passaporte entre o final de 2024 e o início de 2025 deve ficar atento às mudanças no local em que o serviço é prestado em Londrina.





Isso porque o Norte Shopping, na zona norte, está em obras para receber, ainda sem data definida, o serviço de emissão do documento, que atualmente é realizado na sede da Delegacia da PF (Polícia Federal) na Rua Tietê n°1.450, na Vila Nova.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Superintendente do Londrina Norte Shopping, Glaydson Trovão explica que o contrato de cinco anos foi assinado junto à PF na semana passada, após o shopping ter sido o vencedor em um processo licitatório, que contou com a participação de outros dois centros comerciais da cidade.





“Isso mostra o quanto a gente vem se preparando e o quanto a gente está ganhando relevância no cenário da região”, aponta.

Publicidade





A partir de agora, começa a etapa de validação técnica dos projetos e, na sequência, as obras de adequação em uma área de 110 m², que devem durar entre 120 a 140 dias.





A expectativa é, de acordo com ele, entregar o espaço pronto à PF no fim deste ano para que seja feita a transferência definitiva do serviço de emissão de passaportes.





Trovão explica que o local fica dentro das dependências do shopping e próximo ao acesso A, entre uma loja de roupas e uma faculdade.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: