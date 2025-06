PM identifica nove pontos de protestos espalhados por Londrina

Em entrevista à FOLHA na manhã desta quarta-feira (11), Emerson Castro, capitão do 5° BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Londrina, explicou que as forças de segurança identificaram nove pontos de protestos entre o final da tarde e o início da noite desta terça-feira, sendo o principal na Avenida Theodoro Victorelli, que faz a ligação entre o centro e a zona leste de Londrina. Nesse local, cerca de 30 manifestantes se reuniram, atearam fogo em pneus e carregavam faixas e cartazes.

Uma série de protestos tomou conta de vias importantes no final da tarde desta terça-feira (10) em várias regiões de Londrina. O objetivo era denunciar a violência policial e a morte de Gabriel Felipe Rodrigues Dalbello, 22, durante uma abordagem policial na última sexta-feira (06), no Jardim Interlagos, na zona leste.

Relato da mãe

Ainda de acordo com o capitão Castro, ela foi chamada para comparecer na sede do 5° BPM e conversar com o comandante, assim como para ir até a Delegacia de Homicídios e acompanhar o andamento do inquérito e apresentar provas que possam confirmar a alegação. “Ela não participou da ocorrência policial, apenas faz acusações, ou acredita em algo, que não seria real”, afirma.

Segundo o oficial, a mãe do rapaz, Vera Lúcia, conversou com os policiais durante o protesto. “Ela se apresentou para a gente e disse que queria se manifestar e queria ser ouvida”, detalha. Segundo ele, a mulher alega que a tese apresentada pelos policiais presentes no fato não seria a verdadeira.

Capitão Castro aponta que a mãe de Gabriel Felipe Rodrigues Dalbello se apresentou como a organizadora do protesto. Além dela, outros familiares do jovem, morto durante um confronto policial, já foram identificados. Ele detalha que, na Avenida Theodoro Victorelli, os manifestantes começaram a dispersar com a chegada dos policiais.

Ainda durante a conversa com a mãe, ela disse ao oficial que não teria queima de ônibus e que não estava sendo influenciada por crenças políticas ou por grupos criminosos. “Ela disse que era apenas uma convicção dela, como mãe, e que ela queria ser ouvida”, detalha, apontando que o protesto foi, na visão dela, a forma encontrada para ser ouvida.





“Diante de um cenário desse, o que a gente quer é acalmar e apaziguar os ânimos para evitar qualquer tipo de desordem pública”, reforça o capitão. Durante os protestos, segundo ele, as equipes da Choque e da Rotam, assim como os alunos do curso de sargento, foram chamadas para auxiliar no reforço policial e na contenção do protesto. “O policiamento foi distribuído pela cidade e a gente não teve mais nenhum foco ou informação de alguma manifestação ou de dano na cidade”, relata.

Ainda de acordo com o capitão do 5° BPM de Londrina, Vera Lúcia confirmou que o filho sempre esteve envolvido com o crime, mas questiona a forma com que ele foi abordado. Para ela, o rapaz não teria confrontado os policiais e deveria ter sido preso. “Essa é a visão dela. Ela já foi orientada de que a versão é investigada e quem apresenta a decisão final é a Justiça”, explica, detalhando que os fatos são apresentados nos inquéritos policiais, tanto militar quanto civil.





Durante o protesto na Theodoro Victorelli, a reportagem conversou com a tia de Gabriel, Daiane Teixeira. "Eu fui reconhecer o corpo dele e estou incrédula até agora; eles acabaram com ele de tanto tiro que deram", afirmou.





O suposto confronto aconteceu na última sexta-feira, no Jardim Interlagos. De acordo com Emerson Castro, a polícia já tinha informações de que Gabriel Felipe Rodrigues Dalbello estaria envolvido em furtos e roubos desde os 14 anos, com casos recentes de furto a uma farmácia em Cambé e arrombamento de uma residência em Assaí. No momento, ele estava com um mandado de prisão em aberto por roubo agravado na cidade de Ibiporã.





Segundo o capitão, todos os dias a polícia faz o levantamento de pessoas que estão com algum mandado de prisão em aberto e repassa para as equipes, responsável pelo cumprimento dos mandados judiciais.





Entre o início de abril e o dia 06 de junho, data do fato, 114 mandados foram cumpridos e os alvos, presos. “Infelizmente, a tentativa de cumprir um desses mandados teve como resultado a intervenção policial com óbito”, explica. Castro aponta que uma pistola teria sido encontrada com o rapaz.





Acompanhamento psicológico e IPM





Os policiais envolvidos no caso passaram por um acompanhamento psicológico e já retornaram ao trabalho. Segundo o capitão, em toda a ocorrência em que há disparo de arma de fogo por parte do policial ou quando ele é vítima de algum tipo de agressão, o agente é apresentado ao Prumos (Programa de Saúde Mental aos Profissionais da Segurança), que presta atendimento psicológico aos policiais e avalia se há condições de o agente voltar ao trabalho.





Além disso, para toda ocorrência envolvendo lesão corporal ou disparos de arma de fogo é instaurado um inquérito policial militar para apurar a ação dos agentes. “O resultado vai dizer se há indícios ou não de crime”, explica. Simultaneamente, a Delegacia de Homicídios também instaura um inquérito policial, sendo que ambos são encaminhados, após a conclusão, para o Ministério Público.





Reforço no policiamento





Ele adianta que o setor de inteligência da polícia está monitorando as movimentações, mas a mãe do rapaz garantiu que a intenção dela era apenas ser ouvida, o que já teria sido alcançado. “Então, a princípio, não terá mais movimentações, apenas se outras pessoas quiserem criar um movimento e causar alguma outra desordem”, aponta. Apesar disso, ele afirma que o policiamento segue reforçado em alguns pontos, principalmente no período da tarde.