'Não foi confronto, foi execução' gritam manifestantes em meio ao fogo dos protestos em Londrina

A morte do jovem Gabriel Felipe Rodrigues Dalbello, de 22 anos, em um suposto confronto com a Polícia Militar na última sexta-feira (6), desencadeou uma série de protestos no final da tarde desta terça-feira (10) em Londrina. Manifestantes atearam fogo em pneus e bloquearam o trânsito em pelo menos quatro pontos da cidade: na avenida Theodoro Victorelli, entre a zona leste e a região central; no prolongamento da Avenida Saul Elkind, próximo ao Flores do Campo (zona norte); na Avenida Brasília, na Vila Marízia (região central) e nas proximidades do Jardim Nossa Senhora da Paz (zona oeste).





Na avenida Theodoro Victorelli, o protesto começou às 17h45. Um grupo de cerca de 30 manifestantes fechou a avenida e ateou fogo em pneus. Com faixas e cartazes, eles repudiaram a ação policial, que segundo eles, foi criminosa. Em seguida, eles se dirigiram às proximidades do Viaduto sobre a avenida Dez de Dezembro. O trânsito, na hora do rush, ficou todo travado, provocando uma longa fila de congestionamento.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Publicidade

Aos gritos de "não foi confronto, foi execução", Daiane Teixeira, 37, ditava o ritmo do protesto com um microfone e uma caixa de som portátil. Segundo ela, que é tia de Gabriel, o rapaz de fato tinha passagens policiais, mas havia saído de sua residência para buscar uma calça na casa da avó.





"Eu fui reconhecer o corpo dele e estou incrédula até agora com o que vi. Eles acabaram com ele de tanto tiro que deram nele. Ele foi encurralado". disse Teixeira à Folha de Londrina.

Publicidade