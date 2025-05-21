Polícia Civil prende cinco pessoas por desvio milionário de cargas em Londrina

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu cinco pessoas envolvidas em um esquema de desvio de cargas nesta quarta-feira (21), em Londrina. Esta é a terceira fase da operação que desmantelou duas organizações criminosas responsáveis por um prejuízo estimado em R$ 7 milhões.





Além das prisões preventivas, os policiais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. A ação é resultado de uma investigação iniciada em 2023 que revelou a atuação de duas associações criminosas distintas.

De acordo com o delegado da PCPR Edgard Soriani, o caso teve início após a denúncia de um desvio de cargas de bobinas. “A princípio, acreditamos que se tratava de um único grupo, mas as diligências mostraram que havia duas organizações com membros diferentes atuando paralelamente”, afirmou.





Uma das quadrilhas desviava cargas de grãos, como soja e milho, além de produtos industrializados como macarrão, leite e açúcar. “Foram identificadas de dez a 15 cargas, avaliadas entre R$ 120 mil e R$ 130 mil cada, totalizando cerca de R$ 2 milhões em prejuízo”, explicou Soriani.

Após os desvios, os criminosos confeccionavam boletins de ocorrência falsos relatando supostos roubos. Os arquivos eram enviados aos motoristas, que os repassavam aos contratantes para encobrir a origem ilícita da carga.





A primeira fase da operação foi deflagrada em setembro de 2023, com a prisão de 10 suspeitos e a apreensão de duas armas de fogo, joias, R$ 18,5 mil em espécie, além de 25 caminhões e semirreboques. Sete dos presos integravam a primeira organização. Os demais pertenciam ao segundo grupo.

Na segunda fase, realizada em 2024, a PCPR recapturou os três integrantes do segundo grupo e apreendeu mais 26 veículos utilizados nos crimes, desarticulando completamente a associação.





A etapa final, realizada nesta quarta-feira, concluiu a operação com a desarticulação do grupo remanescente. A análise de celulares apreendidos comprovou o envio dos boletins falsificados e permitiu o mapeamento de todos os envolvidos. Todos os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário.



