Polícia Civil conclui inquérito sobre morte de taxista de Cambé

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) concluiu o inquérito policial sobre o latrocínio que vitimou o taxista José Carlos Rossi, 70, em 22 de abril de 2025, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). Durante as investigações, quatro pessoas foram presas preventivamente.





A investigação apurou que a vítima, um taxista, foi abordada por quatro indivíduos que simularam uma corrida até Londrina. Após se deslocarem por uma região de pouco movimento, o grupo anunciou o assalto, agrediu o taxista e o manteve no porta-malas do veículo.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a vítima foi levada até uma área rural de Cambé, onde foi morta com golpes físicos e uso de uma barra de ferro. Em seguida, os suspeitos fugiram com o veículo da vítima e venderam objetos pessoais e acessórios do carro durante o percurso até o interior de São Paulo. O telefone celular de José foi trocado por drogas.





Conforme o delegado da PCPR Jayme José de Souza Filho, o veículo foi localizado em Botucatu (SP), com os quatro suspeitos em seu interior. A prisão temporária foi decretada e, posteriormente, convertida em preventiva.

CRIME PLANEJADO





“A mulher que integrava o grupo chegou a fugir do sistema prisional, mas foi recapturada dias depois por policiais paulistas. A PCPR identificou que o crime foi planejado com antecedência”, explica.

Um casal envolvido já havia contratado o taxista em outras ocasiões, estabelecendo contato prévio com ele. Segundo a investigação, o grupo pretendia vender o veículo em Sorocaba (SP), onde já haviam identificado possíveis receptadores.





Durante o inquérito, a PCPR realizou diligências em campo, coletou imagens de câmeras de segurança, ouviu testemunhas, interrogou os suspeitos e analisou laudos periciais. Ao final da apuração, os quatro envolvidos foram indiciados por latrocínio e associação criminosa.