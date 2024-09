PR-445 é interditada em Irerê, distrito de Londrina, por danos causados pela chuva em viaduto

A PR-445 está interditada no viaduto de acesso a Irerê, distrito de Londrina, informa o DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) informa que a. O local exato pode ser consultado AQUI .





Depois das chuvas na região na noite de quinta-feira (26), foi registrado rompimento do muro de contenção do viaduto, com queda de material sobre a marginal no sentido Londrina – Mauá da Serra (Vale do Ivaí), e colapso parcial do acostamento da pista na passagem superior.

Na manhã desta sexta-feira (27), o viaduto e as marginais estão totalmente bloqueados. A alternativa como rota alternativa é a PR-538, via distrito de Guaravera, em Londrina, ou evitar a PR-445 por meio da BR-376 e BR-369, passando por Apucarana (Centro-Norte).





O DER/PR monitora a situação e tem apoio técnico do Consórcio DT PR-445, que está executando a obra de duplicação da rodovia em um trecho próximo.





Equipes do DER/PR e do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar do Paraná) estão no local.