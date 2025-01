Praça do Farid Libos em Londrina terá campo de futebol e área de lazer

A Prefeitura de Londrina publicou edital de licitação para revitalizar a Praça Carlos Caetano, no Conjunto Farid Libos, na zona norte. A obra inclui construção de um campo de futebol, como parte do programa Meu Campinho, e será executada com recursos dos governos estadual e municipal. A praça está localizada entre as ruas Doutor Orlando Vicentini, Doutro José Nery Machado e Doutor Ricardo Skowroneck, com área de 3.281,22m² a ser construída.





Com essa reforma, a praça vai passar a contar com uma infraestrutura urbana de lazer e atividade física, contendo equipamentos de Academia ao Ar Livre, parquinho infantil, campo de futebol com grama sintética, além de calçadas e elementos de paisagismo. Após a finalização dos processos licitatórios e emissão da ordem de serviço, a revitalização terá prazo de 180 dias para a conclusão dos trabalhos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Para a licitação, foi repassado pelo Governo Estadual, através de convênio entre o Município e o Paranacidade, o valor de R$470.000,00. Já por parte da Prefeitura está empregada uma contrapartida de R$511.389,32, resultando em um total de R$981.389,32 como valor máximo.





A empresa responsável pelo serviço será escolhida através de Concorrência Eletrônica, com o menor preço aceito como critério de escolha. Para participar da licitação, as empresas interessadas, além da comprovação da qualificação técnica, devem ter patrimônio líquido mínimo de R$98.100,00. A sessão pública será realizada na próxima segunda-feira (6), às 13h, pelo site comprasgov.

Publicidade





Atualmente, Londrina conta com oito arenas Meu Campinho espalhadas pela cidade: duas na região norte, nos Conjuntos Vista Bela e Maria Cecilia; três na região oeste, nos Jardins Bandeirantes, Leonor e do Sol; duas na região sul, no Parque das Indústrias e no Conjunto Cafezal; e uma na região leste, no Jardim Santa Alice.





(Com informações do Núcleo de Comunicação da Prefeitura)