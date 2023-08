Homem é flagrado vandalizando praça Tomi Nakagawa por monitoramento da GM em Londrina

A central de monitoramento da GM (Guarda Municipal) de Londrina flagrou algumas pessoas aparentemente quebrando uma tampa de bueiro instalada na praça Tomi Nakagawa, no centro da cidade, por volta das 21h de quinta-feira (23). A equipe que fazia ronda pela região foi acionada para verificar a ocorrência.





A equipe chegou a local e deu voz de abordagem aos suspeitos flagrados pelas câmeras do monitoramento. Conforme a GM, nove pessoas estavam na praça, sendo seis homens e três mulheres. Os guardas consultaram os nomes dos suspeitos abordados no sistema, mas nenhum tinha pendências judiciais.

Oito foram liberados após a equipe constatar que não tinham quebrado nada no local. No entanto, os guardas fizeram uma busca pelo local próximo de onde o suspeito de praticar vandalismo estava. A equipe localizou uma embalagem de cigarro com três porções de maconha, pesando aproximadamente 26 gramas, além de uma barra de ferro, sendo a mesma utilizada para quebrar a tampa do bueiro.





Foi constatado que tratava-se do homem visto nas câmeras de monitoramento. Os guardas deram voz de prisão em flagrante e o homem foi encaminhado para a delegacia de plantão da Polícia Civil junto com os objetos encontrados com ele.