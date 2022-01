Prazo de inscrição em projetos esportivos no Feipe e FEL de Londrina encerra na segunda-feira

O prazo para inscrição de projetos esportivos e paradesportivos para adquirir recursos do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos) e FEL (Fundação de Esportes de Londrina) encerra na próxima segunda-feira (31).

Recursos







Podem participar do Chamamento Público as OSCs (Organizações da Sociedade Civil) com sede em Londrina, formalizadas como pessoa jurídica e sem fins lucrativos.







O edital de chamamento público n° 007/2021 disponibilizará o montante de R$ 5,81 milhões para serem distribuídos entre cinco programas esportivos.