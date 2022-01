Prazo de obra da Dez de Dezembro, em Londrina, vence na segunda-feira

O prazo para o término da construção do acesso da avenida Dez de Dezembro à rua Bolívia vence na próxima segunda-feira (10). A obra começou em março do ano passado,

com previsão de entrega em sete meses, no entanto, a prefeitura concedeu três aditivos de prazo à empresa responsável, que venceu a licitação. O último foi autorizado em dezembro, dando mais 20 dias à construtora. Secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa destacou que os trabalhos estão sendo finalizados. Ele afirmou que houve dificuldade durante o decorrer das intervenções por conta de alterações no projeto, principalmente ao lado da avenida Dez de Dezembro, no sentido norte-sul.

“Neste ponto havia poços de monitoramento, já que um posto de combustíveis funcionou no lugar no passado. Tivemos que alterar a geometria da rotatória e em função disso mudar a iluminação pública. Na hora de executar acabou faltando material de iluminação”, explicou. Os postes já foram instalados no trecho.





