Prédio sem conservação na Duque de Caxias em Londrina incomoda comerciantes

A falta de conservação de um prédio histórico de Londrina tem incomodado comerciantes da avenida Duque de Caxias, na região central. Empresários da região, que compõem o Núcleo Nossa Duque, destacam que o desejo é que a edificação, localizada na esquina da avenida Celso Garcia Cid, seja revitalizada. O prédio foi o primeiro em alvenaria construído na região, no final da década de 1930.





“Deveriam reformar esse prédio. Temos que entender que é a rua comercial mais antiga de Londrina; tem uma importância muito grande. Pode pintar de ouro a Duque, mas com a esquina daquele jeito vai continuar sendo feia”, reclamou Carlos Euzebio, gestor do núcleo.

“Nós não queremos que derrube, jamais. Sabemos da importância dele e merece ser mantido. Foram vários encontros (com a Santa Casa, proprietária do espaço) de três anos para cá, mas são seis meses sem nenhum contato e nenhuma resolução”, seguiu o comerciante.





O representante do núcleo sugeriu que a Santa Casa reforme o prédio histórico para ajudar na série de melhorias que a Duque de Caxias tem recebido nos últimos anos.

Segundo ele, outra saída seria ceder o local para algum comércio que tenha interesse em reformar e utilizar o espaço. “Foi um imóvel de doação, (então) podem sublocar, ceder para outra empresa, já que eles não têm lucro nenhum ali”, sugeriu Euzebio.





