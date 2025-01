Tiago Amaral se reúne com arcebispo e entidades que atendem pessoas em situação de rua

O prefeito Tiago Amaral se reuniu com o arcebispo metropolitano de Londrina, Dom Geremias Steinmetz, e os representantes de 56 entidades da cidade que realizam distribuição de alimentos para pessoas em situação de rua. A reunião aconteceu na última sexta-feira (17), no auditório da Prefeitura, com o objetivo de discutir ações conjuntas que visem aprimorar e fortalecer o trabalho realizado por todos na cidade de Londrina.





Nesse primeiro encontro, segundo o prefeito, a ideia foi ouvir as instituições e iniciar um diálogo sobre o tema, para que o trabalho continue sendo feito de forma articulada com a Prefeitura. “Vamos trabalhar em conjunto e caminhar todos na mesma direção, o poder público, entidades, igrejas e voluntários. Todos trabalhando na mesma direção que é a volta para tratamento, para a família, o mercado de trabalho”, disse Tiago Amaral.





O arcebispo de Londrina também sobre a importância de dialogar e unir esforços em busca de uma nova abordagem para esta questão. “A caridade precisa encontrar caminhos para uma solução definitiva. Estamos dispostos a pensar uma solução que ajude o poder público e instituições a fazerem, de fato, com que as pessoas se reergam”, afirmou Dom Geremias Steinmetz.

De acordo com a secretária Marisol Chiesa, que acumula as pastas da Mulher, do Idoso e da Assistência Social, na reunião ficou acordado que será criado um comitê estratégico com as entidades e Secretaria da Família e Desenvolvimento Social para propor ações conjuntas com objetivo de fortalecer os trabalhos realizados.





Segundo a secretária, o levantamento inicial feito pelo Município revelou que Londrina tem, atualmente, mais de 50 entidades ou grupos voluntários que fazem a doação de alimentos prontos a pessoas em situação de rua.