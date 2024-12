Prefeitura abre licitação para finalização das obras de restauro do Museu de Arte de Londrina

A Prefeitura de Londrina, por meio das secretarias municipais de Cultura e de Obras e Pavimentação, está conduzindo uma licitação voltada a contratar uma empresa para a finalização das obras de restauro do Museu de Arte de Londrina. As propostas serão recebidas no dia 20 de dezembro, às 13h, em sessão pública no Portal de Compras do Governo Federal.





Será destinado, no máximo, R$ 1.750.935,15 ao procedimento licitatório. Desse valor, R$ 1.027.000,00 é proveniente de recursos da Lei Aldir Blanc, R$ 420.000,00 são oriundos do Ministério do Turismo, através de uma emenda do deputado federal Padovani, e R$ 323.935,15 consistem em recursos próprios do Município.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As intervenções previstas incluem a substituição das instalações elétricas, instalação de novas luminárias, adequação das instalações hidráulicas dos banheiros, colocação de novos revestimentos cerâmicos nos banheiros e copa e instalação de sistema de ar-condicionado em todo o espaço de exibição. Além disso, será feita a impermeabilização da marquise da entrada e das paredes do subsolo, instalação de sistema de videomonitoramento e alarme, trabalhos de paisagismo na fachada da Rua Sergipe e pintura geral.





Com prazo de conclusão de sete meses, as ações incluem ainda a troca dos pisos do subsolo e do segundo andar. É importante destacar que os pisos do térreo e do primeiro andar são os originais e, portanto, serão mantidos devido ao tombamento do edifício.

Publicidade





As obras dão sequência à primeira fase do restauro, iniciada em 2020. Naquela etapa, foram executados reparos no telhado e esquadrias, adequação dos equipamentos de segurança, revitalização do piso externo e calçada, substituição total de vidros, colocação de novos corrimãos e guarda-corpos e impermeabilização de coberturas, muros e paredes, entre outras ações. O investimento nesses trabalhos iniciais foi de R$ 1,2 milhão, com recursos próprios da Prefeitura.





O edifício do Museu de Arte – a antiga Rodoviária de Londrina – é tombado como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 2021, e reconhecido como Patrimônio Estadual do Paraná desde 1974.

Publicidade





A diretora de Patrimônio Artístico e Histórico-Cultural da SMC, Solange Batigliana, destacou que a edificação simboliza o período do Modernismo e é uma obra de Vilanova Artigas, um dos principais nomes da arquitetura brasileira. Para Batigliana, o aspecto mais importante da conclusão do restauro é a retomada dos serviços do Museu, que poderá ser reaberto para a população.





“Essa edificação foi feita para ser a segunda rodoviária do município, na década de 50, próxima à Estação Ferroviária, onde hoje é o Museu Histórico. Era um momento de efervescência e de progresso para a cidade, e esses locais são marcos disso. A Rodoviária foi utilizada até a década de 80, e nos anos 90 se tornou o Museu de Arte, graças à mobilização da sociedade londrinense. Com a finalização do restauro, teremos mais uma obra significativa do grande arquiteto Vilanova Artigas aberta e oferecendo serviços para a população de Londrina, assim como o Cine Teatro Ouro Verde e a antiga Casa da Criança, hoje sede da Secretaria de Cultura”, concluiu a diretora de Patrimônio Artístico e Histórico-Cultural.,