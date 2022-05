Prefeitura anuncia crédito de até R$ 170 mil a empresas de Londrina

Com a crise econômica que se instalou com a pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Londrina firmou uma parceria em 2021 com a Garantinorte (Garantidora de Crédito do Norte do Paraná), em busca de uma alternativa de crédito para os pequenos empresários.



Na ocasião, foi aportado ao Fundo Garantidor de Crédito R$ 5 milhões, e essa quantia garantiu um montante de mais de R$ 50 milhões para empréstimos. Agora, ainda estão disponíveis R$ 37 milhões que, segundo a diretora executiva da Garantinorte, Joyce Giron, são atrativos pelo acesso facilitado, taxas reduzidas e melhores condições de prazos e parcelamentos, pensando justamente nas empresas de pequeno porte neste momento de retomada econômica.



“Estávamos observando como o cenário econômico iria se comportar no cenário pós-pandemia. Deste valor de R$ 50 milhões, conseguimos colocar R$ 30 milhões em crédito saudável e orientado e R$ 10 milhões já foram pagos. Vimos então, que esse fundo é cíclico, isto é, tem pouquíssima inadimplência e será perene em Londrina”, afirma.







O prefeito Marcelo Belinati destacou que o crédito disponível vem “para atender um segundo momento. Se na pandemia, a ideia era salvar a empresa agora é tentar expandir o negócio, gerar emprego e renda, movimentando ainda mais a economia da cidade”.







