Prefeitura concede novo prazo e sede do Samu deve funcionar a partir de janeiro de 2022 em Londrina

As obras de construção da nova sede do Samu, na avenida Dez de Dezembro (zona leste) em Londrina, que deveriam ser concluídas no mês de setembro, agora serão entregues no dia 19 de dezembro. Esse foi o prazo máximo concedido pela Prefeitura de Londrina, após uma vistoria na estrutura nesta manhã de terça-feira (19).



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Com a obra pronta, a Prefeitura deverá instalar os mobiliários dentro de 30 dias e o início das operações está previsto para janeiro de 2022. O terreno total possui mais de quatro mil metros quadrados, sendo 1.670 m² de área construída e reforma de mais 430 m².

Continua depois da publicidade





De acordo com o mestre de obra e engenheiros da MTX Construções Ltda, responsável pela execução do projeto, a parte estrutural, considerada a mais difícil do projeto, já está pronta, assim como as tubulações elétricas já podem receber toda a fiação. Nesta reta final, a construtora trabalha nos acabamentos.