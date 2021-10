Londrina conta com nova sede da Secretaria de Educação a partir da próxima segunda-feira

A nova sede da Secretaria Municipal de Educação (SME), que agora passa a funcionar em uma casa própria, ampliada e totalmente reformada, será inaugurada na próxima segunda-feira (18). O evento de abertura oficial deste espaço será realizado a partir das 9h, com a presença do prefeito Marcelo Belinati e da secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal, além de autoridades locais, servidores e convidados. A sede fica localizada na rua Humaitá, 900, na área onde funcionava o antigo Mercado Municipal do Quebec.

Na cerimônia, haverá homenagens a pessoas que já estiveram à frente da SME, bem como a familiares de Marcelo Lima Urbaneja, que dá seu nome ao novo prédio municipal da Educação. O ex-presidente do Sindiserv faleceu este ano, vítima de complicações da Covid-19.

Os atendimentos presenciais ao público na nova casa da Educação tiveram início na semana passada e todas as salas e setores já estão operando normalmente. O processo de mudança, com a retirada da estrutura antes alocada na sede da rua Mar Vermelho, ocorreu sem causar prejuízos ou descontinuidade aos serviços prestados.





Com a integração dos serviços em uma sede única, agora estão atuando no prédio próprio da SME 165 profissionais, lotados em todas as diretorias da Educação, incluindo a Financeira, Pedagógica, Administrativa e de Planejamento, além dos representantes dos conselhos municipais de Educação e de Alimentação Escolar, além do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Somente o setor de estoque e de marcenaria não ficam sediados no mesmo prédio.

Atualmente, a rede municipal é responsável por uma demanda de 46 mil matrículas e mais de 5.600 professores, gestores e funcionários envolvidos. O investimento total da Prefeitura foi de R$ 3,5 milhões para revitalizar o prédio do antigo Mercado Municipal Quebec.





Com a nova sede, a Prefeitura de Londrina agora passa a economizar cerca de R$ 30 mil por mês em pagamento de aluguel, valor que antes era gasto na sede alugada, anteriormente.