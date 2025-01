Prefeitura conclui restauração de galeria pluvial na Zona Leste de Londrina

A Prefeitura de Londrina finalizou, na última segunda-feira (20), a recuperação de um trecho de tubulação que compõe as galerias pluviais da rua Santa Terezinha, cruzamento com a avenida Theodoro Victorelli, na Zona Leste. Uma erosão havia surgido na pista da via, na primeira semana de janeiro, decorrente do transbordamento de água que passa pelo sistema subterrâneo nesta rua.





A SMOP (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação) trocou o tubo que estava danificado e aterrou o buraco na semana passada, após identificar que o estrago era proveniente de uma antiga instalação inadequada de cabos de fibra óptica feita por uma empresa de telefonia.





Depois de recompor o ramal de galeria pluvial com equipes e maquinário próprios, a SMOP retornou ao local para refazer o asfalto sobre a área que precisou ser escavada. Este segundo e conclusivo serviço foi executado também pela própria Secretaria de Obras, integralmente na segunda-feira (20), e o trânsito na rua Santa Terezinha neste ponto já está totalmente liberado, após terem sido necessários pequenos desvios sinalizados durante as operações.

Para renovar o pavimento foram utilizados um caminhão TBR para transporte e aplicação de massa asfáltica CBUQ e um rolo compactador. Ao todo, foram aplicados para essa finalidade 2.000 kg de CBUQ.

De acordo com o engenheiro Silvio Hoshino, da diretoria de Pavimentação da SMOP, os reparos em tubulações de galerias pluviais são serviços rotineiros que atendem diversas regiões de Londrina.





“Este caso da rua Santa Terezinha foi atípico, por se tratar de uma intervenção inadequada feita por uma empresa que acabou desviando um dos tubos instalados pelo Município. Porém, a restauração ocorreu rapidamente, antes que um maior volume de chuvas afetasse o andamento dos serviços, e a tubulação já está funcionando normalmente”, pontuou.