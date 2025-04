Prefeitura de Londrina apresenta 3 propostas para conter vazamento no Igapó

O secretário municipal de Obras e Pavimentação de Londrina, Otavio Gomes, apresentou três propostas para solucionar o vazamento do Lago Igapó 2, na zona sul da cidade, ocorrido em 14 de fevereiro. Na manhã desta quinta-feira (13), ele se reuniu com representantes do Ceal (Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina), Sinduscon-PR (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná) e Instituto de Arquitetos do Brasil para detalhar as opções: restaurar a comporta que se rompeu, construir uma ensecadeira temporária no lago e construir uma nova barragem em gabião. A terceira proposta é a “mais desejada” pela secretaria, por ir além do reparo da comporta.





A decisão entre as opções será tomada baseada em estudos, e a contratação para realizar o serviço, em orçamentos. O rompimento da comporta fez com que a prefeitura decretasse situação de emergência, no fim de fevereiro, permitindo alocar recursos financeiros e humanos para atuar na correção do problema.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os projetos não possuem estimativas de custo ou início. “Nós vamos buscar empresas que são especialistas no assunto para que a gente consiga fazer uma obra do tamanho de Londrina. Talvez a gente vá através de Itaipu (Binacional), talvez Governo de Estado. Nós estamos estudando isso, mas o planejamento, juntamente com a Fazenda, que vai nos auxiliar nesse assunto, ainda não está decidido”, apontou Gomes.





OPÇÃO A

Publicidade





A primeira proposta é restaurar a comporta sob a transposição da Avenida Higienópolis que se rompeu no dia 14 de fevereiro, causando o escoamento de água do Igapó 2 para o 1. Para isso, bombeiros utilizariam um bloqueador inflável emprestado pela Sanepar para secar a tubulação e realizarem o reparo de forma segura.





Publicidade

OPÇÃO B





A segunda sugestão é construir uma ensecadeira temporária no lago, ou seja, uma estrutura que isola uma área de trabalho da água, permitindo a realização de obras em locais submersos. Na ensecadeira seriam construídas duas comportas Stop Log, que garantem abertura parcial ou total para regular a vazão. Uma seria adicionada na montante, no Lago 2, e a outra na jusante, no Lago 1. Assim, a vazão da água seria impedida e a tubulação secaria, possibilitando o reparo da comporta danificada.

Publicidade





OPÇÃO C





A terceira proposta é a “mais desejada” pela secretaria, por ir além do reparo da comporta. O objetivo é “contar com o Lago 2 como um grande reservatório em dias de grandes chuvas, fazendo com que o nível da água suba mais devagar e, consequentemente, a Rua Joaquim de Matos Barreto e o aterro sejam menos afetados”, apontou Gomes.





SAIBA MAIS DETALHES NA FOLHA DE LONDRINA.