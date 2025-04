Estudo sobre mortes na pandemia tem participação de pesquisadora de Londrina

Uma pesquisa com a participação de cientista londrinense Camilla Astley derrubou uma desinformação amplamente divulgada durante a pandemia de Covid-19 e concluiu que não houve aumento de casos de parada cardíaca ou morte súbita entre atletas jovens nos Estados Unidos provocados pela doença ou pela vacina.





De acordo com o trabalho, publicado na revista científica JAMA Network Open, os registros de parada cardíaca e morte súbita em atletas foram semelhantes entre o período anterior (2017-2019) e o pandêmico (2020-2022).





O estudo analisou laudos médicos e um conjunto de dados de atletas entre 10 e 34 anos identificados por meio de um programa do National Center for Catastrophic Sport Injury Research, mantido desde 2014 com o objetivo de acompanhar lesões e doenças relacionadas à participação em esportes. Os resultados mostraram dados semelhantes: foram 184 registros de paradas cardíacas ou mortes súbitas durante a pandemia e 203 no período anterior.





Os pesquisadores incluíram na coorte atletas dos níveis juvenil, ensino médio, faculdade ou profissional de vários esportes – entre eles, basquete, futebol americano e futebol – que sofreram miocardite, parada cardíaca súbita ou morte, seja durante exercícios ou em situações consideradas de repouso.





A parada cardíaca foi definida como um colapso inesperado no qual a ressuscitação cardiopulmonar e/ou desfibrilação chegaram a ser feitas. Nos casos de óbito foram incluídas causas cardíacas ou as que não tiveram outra explicação, mas um histórico consistente com morte relacionada ao coração.





“Nos Estados Unidos foram feitas muitas associações entre casos de atletas que tiveram paradas cardíacas enquanto jogavam, a COVID-19 e a vacinação. Em redes sociais chegaram a usar hashtags e a circular um vídeo produzido por ativistas antivacinas sobre o assunto. Mas nossa pesquisa mostra que não houve aumento desses casos nem de miocardite durante a pandemia”, explica a autora do artigo.





Astley conduziu o trabalho durante um intercâmbio na Faculdade de Medicina da University of Washington (Seattle) sob a supervisão do professor e também autor do artigo Jonathan Drezner, que é diretor do UW Medicine Center for Sports Cardiology e médico das equipes de futebol americano Seattle Seahawks e Washington Huskies.





“Acredito que o resultado do nosso estudo responde às preocupações levantadas nas redes sociais. Em nossa análise de sensibilidade removemos os anos de 2019 e 2020, pois os adiamentos e cancelamentos de eventos esportivos geraram incertezas sobre a participação total. Assim, comparamos 2017/2018 com 2021/2022, incluindo dois anos em que as vacinas estavam sendo utilizadas, e não houve alteração na frequência de risco de miocardite e parada cardíaca súbita ou morte cardíaca súbita em atletas jovens e competitivos nos EUA antes ou durante a pandemia”, detalha Drezner.