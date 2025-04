Prefeitura de Londrina apresenta ‘metas radicais’ para economia e educação

A primeira lei orçamentária elaborada pela gestão do prefeito Tiago Amaral (PSD) estima uma receita de pouco mais de R$ 3,6 bilhões para 2026, um crescimento da ordem de 5% em comparação com 2025, que tem previsão de quase R$ 3,5 bilhões, e projeta metas ousadas para as áreas da educação, da saúde e da economia para os próximos anos. A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2026 foi apresentada na última segunda (14) e protocolada na terça-feira (15) na CML (Câmara Municipal de Londrina).





Além de estimar as receitas e despesas do município, o projeto da LDO também traz uma série de objetivos estabelecidos pela gestão municipal até 2028 que deverão constar, também, no PPA (Plano Plurianual) 2026-2029. Na audiência que discutiu as diretrizes orçamentárias, o secretário municipal de Planejamento e Orçamento, Marcos Rambalducci, classificou as metas como “radicais”.

“Nós precisamos de metas agressivas para que a gente tenha aquele impulso para poder realizá-las. São todas muito desafiadoras”, disse o titular da pasta.





As diretrizes estabelecidas pela Prefeitura são baseadas em seis eixos: Saúde e Bem-Estar; Educação e Promoção Cultural; Desenvolvimento Econômico, Inovação e Desburocratização; Segurança Pública e Desenvolvimento Humano; Gestão Inteligente, Transparente e Inovadora; e Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Entre as metas para a Educação, a Prefeitura pretende elevar de 6,9 para 9,5 a nota de Londrina no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) até 2028. O indicador, que mede a qualidade no ensino, vem crescendo lentamente nos últimos anos, saindo de 6,8 em 2017, primeiro ano da gestão do ex-prefeito Marcelo Belinati (PP), para 6,9, em 2024. A administração também fala em atender 100% da demanda por creche no município.