Prefeitura de Londrina aumenta valor da tarifa técnica da TCGL e da Londrisul

O prefeito Marcelo Belinati (PP) publicou na quinta-feira (26) um decreto reajustando o valor da tarifa técnica do transporte coletivo de Londrina. Os valores subiram de R$ 8,49 para R$ 8,75, na área 1, de responsabilidade da TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina), e de R$ 8,03 para R$ 8,26, na área 2, da Londrisul. Hoje, a passagem de ônibus em Londrina custa R$ 5,75, e a diferença é paga pelo município - R$ 3,01 e R$ 2,51, respectivamente.





No decreto, a Prefeitura fala na necessidade de manutenção do "equilíbrio econômico e financeiro” dos contratos de concessão e do próprio sistema de transporte coletivo. A cobrança de impostos federais como PIS e Cofins também é citada como justificativa.

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) disse, em nota, que estudos indicaram uma diferença de valor entre as tarifas. O novo valor é retroativo a 1° de setembro e vale até a próxima terça-feira (31).





“Desde janeiro de 2022, com a aprovação da Lei 13.340/2022, o município efetua o pagamento das gratuidades do transporte coletivo com o objetivo de arcar com a diferença entre a tarifa de remuneração e a tarifa pública cobrada do usuário”, informou a Companhia.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (27), o prefeito falou sobre o valor da passagem, que de 2023 para 2024 subiu 20%, de R$ 4,80 para R$ 5,75. A tendência é que Marcelo estabeleça a tarifa até a próxima terça (31), apesar de o valor ainda não estar definido.





“É uma questão contratual que a tarifa seja definida de um ano para o outro. O valor da tarifa para 2025 vai ter que ser definido no nosso mandato, o que não impede a próxima administração de mudar, aumentar ou baixar, de acordo com o que entender como correto”, afirmou Belinati, dizendo que os estudos técnicos da CMTU deverão ser entregues até o dia 31.





A reportagem procurou a concessionária Londrisul, que não quis comentar o assunto. A TCGL não retornou até o fechamento deste texto.