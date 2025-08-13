Pesquisar

INFRAESTRUTURA VIÁRIA

Prefeitura de Londrina conclui duplicação da Avenida Saul Elkind

Redação Bonde com N.Com
13 ago 2025 às 15:51

Foto: Emerson Dias
A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), concluiu as obras de duplicação da avenida Saul Elkind, na região norte. Com isso, a via está totalmente liberada para o trânsito.


A duplicação da Avenida Saul Elkind ocorreu em um trecho de aproximadamente um quilômetro, entre a Rua André Buck e a Avenida dos Garis, com a pavimentação de 14.647,39 metros quadrados. As obras incluíram terraplenagem, aplicação de revestimento asfáltico, instalação de meio-fio e sarjeta, urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, sistema de drenagem, entre outros serviços.

                                                                                                foto: Emerson Dias/N.Com

A iluminação nos dois sentidos da duplicação já foi instalada e o projeto para iluminar a rotatória está sendo executado pela Londrina Iluminação. A previsão é que até o final do mês de agosto os postes e luminárias estejam instalados.


O secretário municipal de Obras e Pavimentação, Otávio Gomes, explicou que a obra sofreu um pequeno atraso devido às desapropriações em andamento. Ele destacou que a via integra um importante eixo viário na cidade. “A Avenida Saul Elkind é uma das vias mais longas e planas de Londrina e realiza uma importante conexão entre Cambé, Londrina e Ibiporã, pela zona norte. Por sua baixa inclinação, a avenida permite a circulação de veículos de maior capacidade para transporte de passageiros, sendo importante para a mobilidade urbana da região”, apontou.

A empresa responsável pelos serviços, vencedora do processo licitatório, é a Pizzo Engenharia Ltda. A obra, que tinha valor inicial de R$ 6.270.068,64, teve uma redução de quase 10% desse montante (R$ 558.859,62), totalizando R$ 5.711.209,02.


Londrina Infraestrutura avenida Saul Elkind ZN Obra de duplicação Duplicação Prefeitura de Londrina
