Shopping de Londrina dá ingresso de cinema para todas as Fernandas após Globo de Ouro

O shooping Aurora está disponibilizando ingressos de cinema gratuitos, nesta segunda-feira (6), para todas as Fernandas de Londrina. A ação de marketing acontece após a vitória de Fernanda Torres como melhor atriz de drama no Globo de Ouro, em evento ocorrido nesta madrugada em Los Angeles (EUA).





De acordo com a rede Cineflix, que administra as salas de cinema do shopping, a promoção é valida para todas as homônimas da vencedora que apresentarem documento de identificação. Somente é possível adquirir um ingresso por pessoa.

As contempladas poderão assistir filmes como Sonic 3, O Auto da Compadecida 2, Mufasa: O Rei Leão, Nosferatu e o próprio filme estrelado por Torres, Ainda Estou Aqui. A promoção é válida apenas para esta segunda-feira.