Prefeitura de Londrina deve recapear 120 m² de vias da cidade até o final do ano

Cerca de 120 mil metros quadrados de vias de Londrina, divididos entre 16 ruas e avenidas, serão contemplados com o novo pacote de recape asfáltico da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação. As diferentes regiões de Londrina serão atendidas até o fim do ano, sendo que a primeira etapa do trabalho começou nesta quarta-feira (1º) na Gleba Palhano (Zona Sul).





Quatro ruas que nunca receberam o serviço foram interditadas pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) e só comportam acesso local aos trechos. Conforme o secretário de Obras, Otávio Gomes, à medida que os prédios foram surgindo, “as construtoras abriram diversos rasgos no asfalto, que receberam apenas remendos”, mencionando também o alto fluxo de veículos que desgastou o pavimento ao longo dos anos.





Serão recapeadas as ruas Caracas (entre a Avenida Ayrton Senna da Silva e Rua João Wyclif); Ernâni Lacerda de Athayde (entre a Ayrton Senna e João Wyclif); João Huss (entre a Ayrton Senna e João Wyclif); e a própria João Wyclif (entre a João Huss e Avenida Madre Leônia Milito).

O serviço tem custo de R$ 1,3 milhão e deve ser concluído entre 6 e 10 dias, dependendo das condições meteorológicas, começando pela Rua Caracas. Os recursos são do Finisa, programa de financiamento da Caixa destinado a estados e municípios para investimentos em infraestrutura e saneamento.





Desafogar o trânsito

O bairro foi escolhido para inaugurar o pacote para que não haja desperdício de tinta quando forem iniciadas as alterações no tráfego previstas para a área, de acordo com a secretaria.

A rua João Wyclif, que segue do Lago Igapó 2 até o semáforo para o cruzamento com a Madre Leônia Milito, comporta duas faixas trafegáveis e uma terceira que divide as pistas. Com base em demandas da CMTU e de uma escola localizada na rua, o Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina) projetou uma terceira faixa trafegável e mudanças nas sinalizações horizontais e verticais.





O objetivo é desafogar o trânsito em frente ao colégio, com duas faixas descendo sentido Igapó e uma subindo sentido Madre Leônia. Alexander Hulsmeyer, arquiteto e diretor de Trânsito e Sistema Viário do IPPUL, informou que o projeto já foi finalizado e encaminhado à CMTU, que define a execução e seu prazo.

Foto: Roberto Custódio





O que mais está previsto





O recape segue para a Rua das Indústrias, no Cilo III, zona oeste, na próxima semana. A previsão é que a via seja interditada parcialmente, para que o serviço seja feito em sua totalidade por equipe própria da Secretaria de Obras. O asfalto apresenta buracos e textura “craquelada”, com trincas conhecidas como couro de jacaré.

No centro, ruas que fazem parte do trajeto de ônibus do transporte público também serão contempladas. O trabalho vai atender, ainda sem data certa para o início, as ruas Sergipe, entre as avenidas Leste-Oeste e Higienópolis, e a Rua Benjamin Constant, entre as avenidas Juscelino Kubitschek e Leste-Oeste. O serviço integra um convênio de R$ 30 milhões com o Paranacidade, do governo do Estado, que contemplou diversas vias desde seu início em 2023.





Uma moradora da região, que preferiu não se identificar, dirigiu pela Benjamin Constant na tarde desta terça (30) e reclamou que as ruas próximas ao Terminal Central “estão ruins demais", contando que "o carro treme todo” ao passar.

Tramitação em fase final





Com outro pacote do Paranacidade, que tem valor de R$ 5 milhões, mais nove vias devem ser recapeadas até o fim do ano. A Prefeitura informou que a tramitação dos documentos está em fase final, com projetos prontos e recursos disponíveis.





Serão atendidas: Rua Luiz Dias, entre as avenidas Duque de Caxias e Bandeirantes; Rua Comandante João Ribeiro de Barros, entre as avenidas Santos Dumont e Salgado filho; Rua Argôlo Ferrão, entre a Rua Peru e Avenida Duque de Caxias; Avenida José de Alencar, entre as avenidas Tiradentes e Leste-Oeste; Avenida Aminthas de Barros, entre a Rua Joaquim de Matos Barreto e a Avenida Higienópolis; Avenida Curitiba, entre a rodovia Carlos João Strass e a rotatória da Rua Pedro Pescador; Rua Brasil, entre as avenidas Duque de Caxias e Juscelino Kubitschek; Avenida José Ventura Pinto, entre a Avenida das Américas e Rua Fausto Nicácio Sampaio; e Rua Eça de Queiroz em toda a sua extensão.





Como pedir o serviço





Munícipes que queiram reclamar à Prefeitura sobre a condição viária de onde moram, solicitando serviços de recape asfáltico e tapa-buracos, devem procurar a Secretaria de Obras. Para o contato presencial, podem ir até a Praça de Atendimento da pasta, no piso térreo da sede da Prefeitura, das 12h às 18h. Também podem ligar no 3372-4217 ou enviar um e-mail ao atendimento.obraslondrina.pr.gov.br.





Já se a reclamação for sobre um pedido não atendido ou um serviço mal executado, o canal oficial é a Ouvidoria Geral do Município, que atende pelo 162. O canal registrou, de janeiro até junho, seis reclamações sobre a conservação viária no total.





Usina de asfalto





Em fevereiro, a Usina de Asfalto de Londrina, localizada na zona sul, retomou a produção após quatro meses sem funcionar, devido à falta de matéria-prima. Na época do retorno à normalidade, Otávio Gomes explicou que o material produzido é usado em recapes, novas pavimentações feitas pela Prefeitura e na manutenção emergencial das vias, como em operações tapa-buracos.





Com a alta capacidade de produção, sendo 600 toneladas de massa asfáltica por dia, Gomes completou que existia a possibilidade de comercialização do material para empreiteiras contratadas, via licitação, pelo Município.





À reportagem, nesta terça, o secretário informou, via assessoria, que a Usina “está funcionando a todo vapor depois da recuperação dos equipamentos, em capacidade total”. Atualmente, o material é fabricado somente para uso da própria Secretaria, “seja para tapa-buracos ou pequenos recapes em trechos de avenidas”.





(Com N.Com)





