Prefeitura de Londrina divulga horários de expediente nos dias dos jogos do Brasil

A Prefeitura de Londrina informa como serão os horários de trabalho no serviço municipal durante os jogos da seleção brasileira pela Copa do Mundo 2022, disputada no Catar e aberta no último domingo (20). O Decreto nº 1.328, assinado pelo prefeito Marcelo Belinati e publicado nesta segunda-feira (21), estabelece como fica o funcionamento nos dias das três partidas disputadas pelo Brasil na primeira fase da competição. O público pode acessar o material, na integra, no Jornal Oficial do Município, edição 4.775. Serviços essenciais não sofrerão alterações.

Os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, excepcionalmente nesses dias – 24 e 28 de novembro, e 2 de dezembro – terão expediente das 8h às 12h, quando o jogo começar às 13h. Já nos dias em que o início das partidas for às 16h, a jornada será das 8h às 14h.

Aqueles serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, por exemplo, irão operar normalmente, sem quaisquer interrupções ou prejuízos, devendo cada pasta organizar seu fluxo de atendimento.

A seleção brasileira estreia na Copa 2022 nesta sexta-feira (24), às 16h, contra a equipe da Sérvia. O segundo jogo será na próxima segunda-feira (28), diante da Suíça, às 13h. E o último jogo do Brasil na primeira fase irá ocorrer na sexta-feira (2 de dezembro), às 16h, quando a adversária será a seleção de Camarões.



Educação

As unidades escolares da rede municipal de ensino de Londrina, que possui calendário próprio, definem seus horários e cronogramas, podendo ou não ter atividades nos dias dos jogos. Por isso, a recomendação da Secretaria Municipal de Educação (SME) recomenda que os pais e responsáveis pelos alunos entrem em contato diretamente com as escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros de Educação Infantil (CEIs) para obter mais informações.



Saúde

Em todos os jogos da seleção brasileira na primeira fase, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) atenderão normalmente, das 7h às 19h. Também não haverá mudanças nos plantões dos Prontos Atendimentos do Maria Cecília (18 horas), do Leonor (24 horas) e do União da Vitória (16 horas), assim como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas Maria Angélica Castoldo (Centro-Oeste) e Francisco de Arruda Leite (Jardim Sabará).

O mesmo vale para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Maternidade Municipal e CENTROLAB, que funcionarão normalmente e deverão escalar os servidores de acordo com a demanda do serviço

A sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na avenida Theodoro Victorelli, 103, também terá expediente sem alterações, mantendo os atendimentos com escala especial, bem como o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Policlínica, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I, CAPS AD e Farmácia Municipal. Estes locais poderão fazer escala mínima de servidores, para não interromper ou comprometer a qualidade dos atendimentos.



Defesa social

A Guarda Municipal de Londrina (GML) mantém expediente normal em todos os dias da semana, durante 24 horas. Os agentes prestam serviços de patrulhamento das áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e outras áreas. O serviço de videomonitoramento da GML também continua, entre outros. A população pode registrar denúncias e ocorrências pelos telefones 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil).



Acesf

A parte administrativa do órgão seguirá o Decreto nº 1.328 e, portanto, a sede da avenida Juscelino Kubitschek (JK) terá expediente na mesma faixa de horário das outras secretarias e órgãos. Já os serviços funerários (plantão 24h) não sofrem alterações e continuam disponíveis a qualquer momento.



Parque Arthur Thomas



Este espaço público estará fechado apenas na segunda-feira (28), dia em que, regularmente, já não abre as portas conforme seu calendário. Nos dois outros jogos (24 de novembro e 2 de dezembro) o funcionamento será normal, das 8h às 17h, com entrada gratuita. O endereço do parque é rua da Natureza, 155, Jardim Piza, região sul.



Restaurante Popular



Estará aberto normalmente, das 11h às 14h, como já ocorre durante a semana, sem mudanças. O endereço é rua Professor João Cândido, 14, no Centro, em frente ao Terminal Urbano.



Sine



A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) e a Agência do Trabalhador (Sine) seguirão os horários estabelecidos pelo Decreto 1.328. Serviços como vagas de trabalho, seguro desemprego e outros continuam disponíveis para a população, permanentemente, por meio do Portal da Prefeitura, no endereço www.londrina.pr.gov.br/sine.



Cultura