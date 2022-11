Confira o horário do comércio para Copa do Mundo e Black Friday em Londrina

Em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo, Sincoval e Sindecolon fecharam um aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho para liberar os funcionários do comércio de rua 1h antes do início da partida, com retorno previsto em 1h depois do fim do jogo. No caso da quinta-feira (24), os funcionários devem ser liberados às 15h, sem retorno, pois o jogo deve acabar pouco antes das 18h.







Na sexta-feira (25), o comércio de rua terá horário estendido até às 21h, por causa da Black Friday. No sábado (26), a autorização para abertura vai das 9h às 18h, mas muitas empresas antecipam o fechamento - consulte o horário com a loja de sua preferência. No domingo (27), os estabelecimentos estarão fechados.

No caso dos shoppings, foi decidido pelo fechamento facultativo das lojas no horário dos jogos da Seleção. Durante o horário das partidas, cada lojista poderá optar ou não pelo fechamento 30 minutos antes do jogo e retornar até 30 minutos após término da partida. As praças de alimentação dos shoppings vão contar com telões para exibir os jogos do Brasil.