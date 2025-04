Prefeitura de Londrina faz Dia D de combate à dengue no Conjunto João Turquino

Nesta sexta-feira (28) e sábado (29), partir das 8h30, a Prefeitura de Londrina organizará mais um Dia D de combate à dengue, no Conjunto João Turquino, região oeste, na área de abrangência da UBS Panissa/Maracanã. O ponto de encontro para os participantes será na Avenida Maratona, 635, em frente à Capela Santa Helena.





Durante a ação, os Agentes de Combate às Endemias farão vistorias nos imóveis, eliminando possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Além disso, os agentes distribuirão sacos verdes e auxiliarão os moradores na coleta de materiais que não têm utilidade e que podem se tornar criadouros do mosquito. Também serão realizadas orientações sobre o descarte correto desses materiais, reforçando a importância da colaboração da comunidade no combate à proliferação do vetor.





Nos dois dias da ação, os caminhões da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) realizarão a coleta dos materiais descartados pela população, garantindo a remoção adequada dos resíduos acumulados. Na sexta (28), o recolhimento será até as 17h e no sábado (29) até as 12h.

A mobilização tem como objetivo intensificar as medidas de prevenção e controle da dengue, contando com o engajamento dos moradores para reduzir a incidência da doença na região. A SMS ressalta que a participação de todos é fundamental para manter os bairros livres de criadouros do mosquito e proteger a saúde da comunidade.





A ação de recolhimento visa eliminar potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti, portanto, serão recolhidos apenas materiais que podem acumular água, como pneus, garrafas, latas, vasos de plantas, calhas, e outros recipientes similares. Não serão recolhidos entulhos de construção, podas de árvores e jardins, móveis e eletrodomésticos, e outros materiais que não representem risco de proliferação do mosquito.

Segundo o gerente de Vigilância Ambiental da SMS, Nino Ribas, o mutirão contra a dengue no Conjunto João Turquino, na área de abrangência da UBS Panissa/Maracanã, foi organizado devido ao aumento dos casos de notificações da doença na região.





“O bairro vem recebendo a aplicação da UBV Pesada (Fumacê) e a ação do mutirão melhora a efetividade do inseticida ao eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti. As atividades incluem limpeza de terrenos, remoção de entulhos e conscientização da população sobre medidas preventivas”, disse.





O Dia D faz parte da campanha “Londrina sem dengue – sua ação salva vidas” que está em curso em Londrina, por meio da Secretaria de Saúde, a fim de reduzir a incidência da dengue na cidade. A campanha contém uma série de atividades preventivas, de monitoramento e de combate à doença.