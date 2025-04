Cambé recolhe 400 toneladas de lixo em duas semanas de mutirão contra a dengue

A Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) divulgou que nas últimas duas semanas recolheu 119 caminhões, totalizando 417 toneladas de lixo, nos mutirões de limpeza contra a dengue.





O montante engloba somente as ações promovidas nas áreas de abrangência dos bairros São Paulo, Santo Amaro, Silvino, Novo Bandeirantes e Algacyr Ferreira. Essa é apenas uma das ações que a Secretaria Municipal de Saúde Pública vem fazendo para combater a doença em Cambé, além do próprio mutirão, que já acontece novamente neste sábado (29), no Jardim Ana Rosa.





Por conta dos altos índices de dengue em toda a região, a Prefeitura do município vem adotando uma série de ações de combate à doença. Hoje Cambé conta 2.920 notificações, 285 casos confirmados e quatro óbitos em investigação.





Com isso, para auxiliar a população no combate à doença e descarte de qualquer objeto que possa acumular água, a Prefeitura fez os mutirões de limpeza nas áreas de maior incidência de dengue. A ação é considerada a mais importante, já que elimina locais que possam vir a ser criadouros para o mosquito, evitando que o ciclo de reprodução dele se inicie e o problema aumente, como explicou o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Coletiva, Anderson Marquini.





“Chama a atenção a quantidade de material recolhido, pois o fumace está passando somente em uma parte da cidade, e só dessa parte da cidade retiramos mais de 400 toneladas de inservíveis. E se você pensar que cada material acumulado pode virar um criadouro para mosquito, observamos que o problema hoje é enorme”.





Além dos mutirões, a Secretaria segue com a atuação dos Agentes de Combate às Endemias nas casas; campanhas de conscientização; promoveu capacitação para médicos e enfermeiros da rede municipal de saúde; vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos; e também a aplicação do inseticida conhecido como fumacê nas regiões de maior abrangência.





“A Prefeitura está fazendo a parte dela. No entanto, precisamos da ajuda de toda a população para que evitem água parada, limpem seus quintais e joguem fora tudo o que possa acumular água. Não deixar o mosquito nascer é a melhor forma de prevenção. A UBV pesada, que conhecemos por fumacê, é a última opção que temos para tentar controlar a epidemia. E não adianta pensar que só porque o fumace está passando que tudo vai magicamente se resolver. É importantíssimo que cada pessoa faça a sua parte e retire tudo o que possa acumular água”, ressaltou Marquini.

Mutirão no Ana Rosa





Para auxiliar a população a manter seu quintal limpo, a ação contra a dengue segue, e neste sábado (29), o mutirão de limpeza será na região do Ana Rosa. A partir das 7h, caminhões e agentes estarão nas ruas para recolher objetos em geral que possam acumular água, móveis e madeiras. Não são recolhidos galhos, folhas, entulhos ou materiais de construção.





O mutirão acontece no Jardim Ana Rosa, Cidade Alta, José Fávaro e Parque Industrial.





A Secretaria Municipal de Saúde Pública ainda recomenda que os cambeenses da região coloquem os itens permitidos nas calçadas de suas casas ainda na noite anterior, já que o caminhão já pode ter passado na rua se o morador deixar para fazer isso no sábado. Em alguns casos há muito volume de lixo para recolher, e caso os agentes não consigam fazer a limpeza no dia do mutirão, os caminhões retornam durante a semana para fazer a coleta.