Prefeitura de Londrina faz processo seletivo para Programa de Residência Médica

A Prefeitura de Londrina abriu processo seletivo para ingresso no Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade no município. Foram disponibilizadas seis vagas, e o programa terá duração de dois anos, com início previsto para 1º de março de 2026.





A execução do processo seletivo será de responsabilidade do Enare (Exame Nacional de Residências), coordenado pela EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), vinculada ao MEC (Ministério da Educação).

Os Programas de Residência Médica são cursos de pós-graduação com foco em treinamento prático, realizados em unidades de saúde. Podem se inscrever médicos formados ou estudantes do último ano do curso de Medicina, desde que a faculdade seja reconhecida pelo MEC.





A inscrição deverá ser realizada exclusivamente on-line, no portal do Enare,

A seleção será realizada por meio de prova objetiva aplicada pelo Enare, de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo conhecimentos gerais e específicos em Medicina de Família e Comunidade. A prova será realizada no dia 19 de outubro, das 13h30 às 18h30, conforme cronograma disponível no portal do Enare.





Os resultados da primeira etapa do processo seletivo, bem como a lista final dos candidatos aprovados, também serão divulgados no portal do Enare. Para começar a residência, é obrigatório apresentar o diploma ou um documento que comprove a conclusão do curso até o último dia útil antes do início do programa. As bolsas financiadas pelo Ministério da Saúde (Programa Pró-Residência), no valor bruto de R$ 4.106,09.

A coordenadora do Programa Municipal de Residência da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), Sonia Orquiza, informou que o programa tem como objetivo o aperfeiçoamento profissional e científico gradual, desenvolvendo as competências e habilidades do médico em diversas áreas do conhecimento. “O médico de família e comunidade atende em todas as faixas etárias e acompanha as pessoas sob sua responsabilidade do pré-natal ao envelhecimento. O foco é capacitá-lo para atuar com qualidade, sempre respeitando os princípios éticos e morais da medicina, contribuindo para melhorar a atenção à saúde da população. O Programa Municipal permite formar médicos com conhecimentos e habilidades em prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e recuperação dos agravos mais frequentes”, ressaltou.





Atualmente, a Prefeitura conta com 12 residentes no Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, além de 11 da UEL (Universidade Estadual de Londrina) e outros cinco médicos angolanos em convênio com a UEL. Desde 2016, quando a primeira turma iniciou, o município formou 37 médicos de família e comunidade. “O desafio para a Prefeitura é conseguir manter esses profissionais na cidade, pois investimos muito na formação e qualificação deles, mas, infelizmente, muitos acabam se afastando”, contou a coordenadora do programa.