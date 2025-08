Após denúncia de Uber no Shekiná, PM apreende munição na Zona Norte de Londrina

A PM (Polícia Militar) apreendeu, na noite desta sexta-feira (1º), dez munições escondidas em um arbusto próximo à praça do bairro Shekiná, na Zona Norte de Londrina. A ação ocorreu após a denúncia de um motorista de aplicativo que relatou ter sido ameaçado por homens armados na região.





De acordo com o boletim, o condutor, que pediu anonimato por temer represálias, afirmou que diariamente presencia indivíduos portando armas de fogo no local. Ele contou que, em uma data anterior, foi abordado por dois homens que apontaram armas e ordenaram que desligasse o farol do carro ao passar pela área.

A equipe da PM reforçou o patrulhamento e, durante buscas, encontrou um saco plástico transparente com dez munições escondido junto ao pé de um arbusto. Entre elas, havia uma calibre .380, duas .320 e sete .32.





O material apreendido foi entregue na Central de Flagrantes. O caso segue sob investigação para identificar os responsáveis.