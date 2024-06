Prefeitura de Londrina garante que obra da trincheira da Leste-Oeste fica pronta até o fim de semana

A “novela” em que se transformou a obra da trincheira no cruzamento da avenida Leste-Oeste com a Rio Branco, na área central de Londrina, está perto do fim.





Isto é o que prometeu o secretário municipal de Obras e Pavimentação, que garantiu que até sábado (29), quando vence o último aditivo de prazo concedido pela prefeitura à empreiteira, tudo estará finalizado. “A obra está em quase 100%”, afirmou João Verçosa, em entrevista à FOLHA.

Nestes últimos dias foi mobilizada uma força-tarefa para que tudo fosse realizado, unindo a construtora que venceu a licitação, o município e a empresa contratada para fazer a pintura da estrutura, que tem cerca de um quilômetro de extensão.





“Está acontecendo o que sempre defendi, que quem tinha que terminar era a construtora. Ela honrou o contrato e está fazendo. Tinha serviço que a prefeitura não poderia assumir, como escavação, fundação”, argumentou.

A construção começou em janeiro de 2021 com previsão de entrega no mesmo mês do ano passado. No entanto, foram autorizadas quatro prorrogações: julho e dezembro, de 2023, e abril e junho, de 2024 . A data para liberar o tráfego de veículos está sendo acertada com o prefeito Marcelo Belinati, se será neste fim semana ou na segunda-feira (1º).





Os arremates finais estão concentrados na pintura. A empresa iniciou o trabalho há menos de duas semanas e tinha até três meses para terminar, porém, agilizou com operários atuando dia e noite.

“Pedimos para terminar rápido e cumpriu. Não está dando nem 15 dias”, comemorou. “A obra está acima da expectativa no geral”, definiu.





Nesta quinta-feira (27), trabalhadores pintavam a ciclovia, que passa entre as duas novas pistas da Leste-Oeste.





“Vamos continuar fazendo a sinalização da ciclovia, que é pintar de vermelho, e colocar a faixa no meio. Precisa secar para fazer isso. Mas no entorno já está tudo certo, calçadas sendo arrematadas”, listou. A sinalização viária está sendo feita pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização).





