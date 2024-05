Prefeitura de Londrina deve dar mais prazo para a obra da trincheira da Leste Oeste

Oficialmente o aditivo de prazo solicitado pela empresa responsável pela construção da trincheira na avenida Leste-Oeste, na área central de Londrina, ainda não foi concedido. No entanto, o secretário municipal de Obras e Pavimentação já frisou que o tempo deverá ser autorizado para que os serviços, enfim, sejam finalizados e a edificação completamente liberada para veículos, pedestres e ciclistas. Na semana passada, a FOLHA mostrou que a empreiteira quer mais dois meses, ou seja, o fim de junho para terminar .







“Esses dois meses solicitados pela empresa são necessários, por exemplo, porque temos um piso de concreto para ser executado embaixo do túnel, que chamamos de pavimentação rígida. Só a cura desse concreto são 21 dias. Estamos analisando esse prazo, mas com certeza entendemos que a obra vai ser entregue dentro do prazo que empresa colocou”, afirmou João Verçosa, titular da pasta.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A última medição dos técnicos da prefeitura indicou que os trabalhos estão com 89,63% de execução. A média até o mês que vem terá que ser de 5% de evolução, percentual nunca alcançado ao longo dos últimos três anos e três meses de intervenções. “Estão finalizando o último trecho de pavimentação embaixo da trincheira, as barreiras de concreto que passam por essa pista. Isso feito é só finalização de acabamento. Estão fazendo o plantio de grama, concluindo as calçadas. Está na fase final”, elencou.





O secretário refutou qualquer possibilidade de rompimento de contrato neste momento. “Contratamos uma empresa de engenharia especializada para fazer a obra e ela vai ter que terminar e cumprir o contrato. Estamos exigindo isso. No final de tudo vamos puxar a conta e se entendemos que a multa que foi dada tem que aumentar, vai ser aumentada. Não estamos passando pano”, garantiu.

Publicidade





PROCESSO DE PENALIDADE





A empreiteira, que tem sede em Curitiba, foi multada em R$ 915 mil por vários problemas identificados pelo município, entre eles os constantes atrasos. O processo administrativo está na fase de recursos. O custo total da obra está em R$ 33,5 milhões. “Tudo o que está sendo realizado e as alterações, seja para suprimir serviço ou aumentar, está sendo feito com muito rigor e controle da nossa parte. Não está sendo gasto nenhum centavo a mais do que o necessário. O que foi gasto a mais foi correção de valor de contrato e realinhamento de preço.”





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA