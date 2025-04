Mesclando cultura e educação, Fazendinha da ExpoLondrina atrai milhares de visitantes

A Via Rural Smart Farm - popularmente conhecida como Fazendinha - atrai diversos visitantes diariamente aos cerca de 11 mil metros quadrados de área dentro da ExpoLondrina. Com uma programação variada dividida em 22 stands, o local recebeu na 28ª Edição, em 2024, 200 mil pessoas. Para este ano, a expectativa, segundo a SRP (Sociedade Rural do Paraná), é que esse número seja superado.

Café Qualidade





Já na entrada do percurso, é possível ter um panorama do império do café que os municípios do Paraná construíram ao longo do tempo. O stand Café Qualidade relembra os tempos áureos da produção cafeeira na região de Londrina com filas de pés de café - permitindo a imersão do visitante nas lavouras - e informações sobre a qualidade do grão, que é referência nacional.

Denilson Fantin, técnico do Programa Café do IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural) e responsável pelo Centro de Pesquisa em Qualidade do órgão, lembra que 2025 marca os 50 anos do maior evento climático que marcou o setor, a geada negra. Além de tecnologia para lidar com o clima, o IDR, nas últimas décadas, criou ferramentas para atenuar outras “pragas”. O órgão desenvolveu e registrou 13 variedades resistentes às principais pragas e doenças do parque cafeeiro do Brasil. O cruzamento genético dos grãos, que mescla ciência e tecnologia, já tem 9 variantes disponíveis no mercado.

“A ferrugem alaranjada do cafeeiro é a pior doença. Dizemos que é uma geada por ano, se não controlarmos a ferrugem. Nós temos 4 variedades com resistência total. Elas são imunes à ferrugem. Esse cruzamento criou uma planta com grande rusticidade e resistência”, explica Fantin.

O cruzamento genético, feito por melhoristas do IDR, é um trabalho científico que pode demorar décadas até entrar em circulação.

“Para se lançar uma variedade, são no mínimo 25 anos de estudos. Desde o primeiro cruzamento no pólen até o avanço das gerações. [...] Temos duas variedades com resistência a Nematóides [praga que corrói o café], são as únicas no Brasil. Elas são plantadas em Minas Gerais e pagam royalties ao governo do estado”, garante.



O Paraná, que em seu ápice teve 1,68 milhão de hectares de plantações de café, hoje anota somente 25 mil hectares. Cerca de 90% da colheita ainda é feita manualmente.

