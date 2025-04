Prefeitura de Londrina inicia retirada da água da ensecadeira do Igapó

A secretaria municipal de Obras e Pavimentação de Londrina iniciou, nesta segunda-feira (31), a retirada da água de dentro da ensecadeira construída em torno do vertedouro do lago Igapó 2, na zona sul de Londrina, que teve a comporta rompida . Uma bomba de sucção e uma retroescavadeira são usadas no serviço.





A estrutura da ensecadeira foi finalizada na última sexta (28), o que garantiu o aumento do nível do lago para 20 centímetros abaixo da medição normal. A chuva da tarde de sábado (29) também foi benéfica, fazendo com que, nesta segunda (31), a água passe por cima da cascata localizada na Avenida Higienópolis. Quando o vazamento foi detectado, no dia 22 de março, o nível da água baixou pelo menos um metro, deixando visível a sujeira e entulhos em vários pontos do Igapó.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A ensecadeira funciona como uma barragem natural, feita de rachões (pedras grandes) e moledo (pedras menores misturadas à terra). Após análise durante o fim de semana, técnicos da Secretaria confirmaram a estabilidade da estrutura em relação ao fundo “macio” do Igapó 2. Agora, aguardam a finalização do projeto para iniciar a contratação da empresa que vai reparar a comporta danificada.





De acordo com a secretaria, foram usados mais de 50 caminhões de rachões e cerca de 20 de moledo para a construção da ensecadeira.

Publicidade





Essa ocorrência foi considerada a mais grave desde que o problema na contenção de água foi identificado no dia 14 de fevereiro. Em razão da situação do lago, no dia 28 de fevereiro a prefeitura decretou situação de emergência, permitindo a realocação de recursos e agilidade no andamento das obras. (Com N.Com)





Leia também: