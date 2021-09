Prefeitura de Londrina inicia Semana Municipal da Paz neste sábado no Lago Igapó 2

Em alusão a Semana Mundial da Paz, a Prefeitura de Londrina relança o Totem Dado da Paz no Igapó, que será revitalizado, além do anúncio da participação do município na Marcha Latino-Americana pela Não-Violência Multiétnica e Pluricultural.



A cerimonia acontecerá às 10h no Lago Igapó 2, próximo ao cruzamento da Avenida Higienópolis com a Rua Bento Munhoz da Rocha Neto.

Como pré-lançamento da 19° edição do Livro Londrina Pazeando, será feita leitura de uma redação que integra o material, referente ao Dado da Paz. O livro, elaborado com participação de estudantes e professores da rede municipal, tem como tema “Em 2040, a Londrina que queremos é: Londrina Cidade da Paz. Como estou contribuindo para isto?”.





Ainda no evento de abertura, que será aberto ao público em geral, haverá uma homenagem à Leozita Baggio Vieira, que foi conselheira do Compaz por mais de 10 anos e faleceu recentemente. Também será lançado o filtro do Londrina Pazeando para o Instagram, para popularizar o Dado da Paz.





A Semana Municipal da Paz é uma iniciativa do Movimento Pela Paz e Não-Violência, o Londrina Pazeando, em conjunto com o Conselho Municipal da Cultura da Paz (Compaz). As atividades prosseguem no domingo (20), com o 13° Abraço no Lago Virtual pela Paz.





Trajetória – Galhardi cita que, nessas duas décadas de realização da Semana Municipal, a cultura de paz foi introduzida mais áreas da sociedade e conta com adesão de um número cada vez maior de pessoas. “O movimento da cultura de paz reúne vários protagonistas e pessoas de várias áreas da cidade, seja na educação, judiciário, conselhos tutelares, poder público ou iniciativa privada”, disse.





O conselheiro do Compaz citou que esse trabalho desempenhado na cidade para promover a não-violência e incentivar a paz em diferentes espaços obtém reconhecimento nacional.

“Recentemente, dois projetos executados no Cense Londrina II pelos nossos parceiros foram premiados em concurso do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). E a Secretaria Municipal de Educação foi convidada para apresentar o Programa Vida no curso Círculos em Movimento, que reúne cerca de 10 mil alunos para ensinar sobre a Justiça Restaurativa. Participamos da elaboração do Masterplan da cidade, o planejamento estratégico. Acredito que o movimento ganhou vida por si só, e se tornou irreversível porque há nas pessoas a intenção de trabalhar essa cultura de paz”, concluiu.