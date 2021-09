Prefeito Marcelo Belinati defende Conselho LGBT: "Diga SIM À VIDA!"

Após protestos e fake news divulgadas por grupos conservadores nas redes sociais, o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP) usou o Instagram para se posicionar favoravelmente ao projeto de lei do Executivo que tramita na Câmara Municipal e pretende criar um Conselho Consultivo para debater politicas públicas para o público LGBT.

"O conselho será consultivo e não deliberativo (é um espaço para debates), não é remunerado, ou seja, não tem nenhum custo, é zero custo, e não tem nada a ver com escolas ou ideologia de gênero (como alguns poucos preconceituosos homofóbicos cheios de ódio no coração insistem em espalhar Fake News)." escreveu Belinati.



