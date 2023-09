Prefeitura de Londrina lança chamamento público para o Natal 2023

Foi apresentado na sexta-feira (15) o edital de chamamento público para a adoção de espaços por meio da Lei Comemora Londrina, criada em 2022 e que vai ser utilizada pela primeira vez. Houve uma coletiva de imprensa com o lançamento pela Prefeitura de Londrina, através da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina) e Londrina Iluminação





Segundo o presidente da Codel, Alex Canziani, foi desenvolvido um edital de chamamento público para dar oportunidades para que empresas, de diversas áreas e de todo o país, possam investir em decoração e iluminação natalina por Londrina. O edital está vigente desde o dia primeiro deste mês, com encerramento no dia 20, podendo ser prorrogado por igual período.

Canziani detalhou que o chamamento é importante para que os investimentos feitos pelas empresas contribuam para que mais áreas de Londrina recebam a decoração natalina. “O Natal não pode se restringir ao poder público. Temos que pensar que é um investimento importante em que as empresas vão ter retorno de mídia, e por fim, entendam que vale a pena investir no Natal de Londrina”, pontuou. Em contrapartida, informou que as empresas terão as marcas divulgadas pelas redes sociais da Prefeitura e do prefeito, além de matérias produzidas pelo Núcleo de Comunicação da Prefeitura.





O presidente da Codel acredita que a oportunidade para que empresas invistam no Natal incluam os mais variados tipos de empreendedores. “Não precisa ser só empresa grande, o pequeno empreendedor pode investir em uma decoração no seu próprio bairro. Queremos a parceria da iniciativa privada, para que juntos, possamos ampliar e melhorar o Natal, além de aumentar os pontos de decoração da cidade”, completou.

O prefeito em exercício, João Mendonça, lembrou que os municípios tiveram quedas de arrecadação e o fato de possibilitar que as empresas da cidade possam investir voluntariamente, dá um respiro para o caixa da Prefeitura, além de manter os projetos decorativos esperados pela população. “O prefeito Marcelo Belinati vem propondo ações para que a cidade se desenvolva através de iniciativas de todos os lados. Isso mostra uma cidade mais forte e estruturada para que tenhamos um Natal grandioso que vai gerar mais empregos movimentando a economia da cidade”, declarou.





A Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) é parceira neste projeto. O objetivo da entidade é deixar o comércio da região central tão atrativo para o turista quanto o Lago Igapó. “A Acil é o indutor do movimento do fluxo do centro da cidade. Estamos desenvolvendo projetos que vão complementar a decoração iluminada, apresentando atrações culturais que vão atrair o grande público e que eles possam interagir e ter experiências”, apontou o presidente da entidade, Ângelo Pamplona.

O diretor de Operações da Londrina Iluminação, Alexander Farias Fermino, apresentou os projetos desenvolvidos pela entidade, que são os ornamentos decorativos disponíveis para implantação, incluindo os tamanhos e dimensões de cada um, locais da cidade escolhidos para fixação, além de valores individuais. Ferminou comentou que a empresa interessada que tiver outra ideia, pode apresentar o projeto que vai passar por uma avaliação envolvendo várias entidades do município. “Não há número mínimo de ornamentos que uma empresa precisa contratar. Se ela quiser investir em uma única decoração de poste para colocar em frente ao próprio comércio, é possível. O projeto foi desenvolvido para dar flexibilidade às empresas”, destacou.





Onde será

Serão contemplados com decorações e iluminações natalinas o Lago Igapó II, Lago Cabrinha e Lagoa Dourada, Calçadão, rotatórias e praças, prédios da Prefeitura e da Câmara Municipal, os distritos rurais: Warta, Maravilha, Irerê, Paiquerê. Guaravera e Lerroville, Catedral, alamedas Miguel Blasi e Manoel Ribas e trechos da avenida Saul Elkind e das ruas Sergipe e Benjamin Constant.





O que está previsto

Os enfeites previstos são: árvore de natal e adereços, pinheiros, anjos, guirlandas, papai-noel e Nossa Senhora, cometas e bengalas, caixa de presente, túnel de neon, letreiros de “Feliz Natal” e “Feliz 2024”, decoração de postes e de árvores naturais e contorno com cordão de LED em postes ornamentais.





Sobre a inédita parceria público privada através da Lei Comemora Londrina, Canziani revelou que o interesse do município em replicar a experiência vivida. “Nossa ideia é depois fazer com a Páscoa, com a ExpoLondrina e tantas outras atividades no decorrer do ano com o apoio e investimento de empresas daqui, do Paraná e de outros Estados. Vamos trabalhar pra alavancar recursos pra Londrina”, completou.





As empresas interessadas em participar do Chamamento Público devem entrar em contato com a Codel pelo Whatsapp (43) 9.9992-2300 ou pelas redes sociais do Instituto.





Quanto ao valor de R$ 4 milhões que o Município vai investir, Canziani frisou que será destinado ao Lago II que inclui a passarela que liga o lago de um ponto ao outro, uma árvore iluminada no centro, elementos decorativos flutuantes e serviço de segurança. “Sem dúvida, o Lago é o grande ponto do Natal de Londrina pela atração de turistas. E além do que tivemos no ano passado, vamos agregar novas funcionalidades para que seja mais atrativo”, finalizou.