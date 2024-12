Prefeitura de Londrina publica edital para licitar aquisição da Torre de Observação Rural

A Prefeitura de Londrina publicou edital de licitação para futura e eventual aquisição de unidades da TOR (Torre de Observação Rural), ou “postes inteligentes multifuncionais”. A licitação, na modalidade “Pregão Eletrônico”, contempla também a compra de materiais e demais componentes que formam o conjunto.





As unidades a serem adquiridas vão ser destinadas a trabalhos de implantação de iluminação e de múltiplos serviços tecnológicos, todos voltados para a segurança pública de áreas rurais. O prazo para o recebimento e abertura das propostas vai até às 9 horas do dia 7 de janeiro, uma terça-feira.

Empresas interessadas em participar do certame podem conferir o edital, anexos, Termos de Referências e todas as informações inerentes no site da empresa ou diretamente pelo link https://londrinailuminacao.com.br/Licitacoes/pregao-eletronico-032-2024 .





Demais informações sobre o processo poderão ser obtidas mediante o envio de documento assinado pelo representante legal da interessada à Gerência de Licitações e Contratos, na Avenida Tiradentes, 501, torre 1, sala 501, Jardim Shangri-lá A – CEP 86070-545, Londrina-PR, aos cuidados do pregoeiro, ou protocolada no mesmo endereço. Também será aceito o envio de documento assinado pelo representante legal, devidamente demonstrado, ao endereço eletrônico [email protected].

TORRES DE OBSERVAÇÃO RURAL





As TOR (Torres de Observação Rural) são postes inteligentes multifuncionais que vão oferecer diferentes serviços, inclusive de segurança pública. Os modelos foram desenvolvidos pela Londrina Iluminação, numa parceria com a Secretaria Municipal de Defesa Social, que levantou a demanda e as necessidades de policiamento rural. A SMDS pretende implantar 12 unidades do gênero nas cercanias da cidade, criando uma barreira tecnológica nas estradas rurais. Um protótipo do equipamento (foto) passa por testes tecnológicos entre os distritos de São Luiz e Guaravera.

EQUIPAMENTO CONECTADO À INTERNET VIA SATÉLITE





O TOR será integralmente conectado à internet via satélite, com provimento de roteamento Wi-fi; com tecnologias da chamada “internet das coisas” (IoT) e protocolo de comunicação Wi-Sun ou Lora-wan integradas. Vai oferecer iluminação pública, monitoramento meteorológico e infraestrutura para telecomunicações, tudo alimentado através da geração de energia solar fotovoltaica. O equipamento é ambientalmente correto e contempla o programa mundial denominado “smart city” (cidades inteligentes).

A solução da Secretaria de Defesa Social e da Londrina Iluminação oferece múltiplos serviços tecnológicos, voltada principalmente para segurança pública de áreas rurais ou isoladas sem energia elétrica. O equipamento contém sistemas de monitoramento, com seis câmeras de segurança que captam imagens em tempo real, conectadas à rede de monitoramento da segurança pública municipal.





A estrutura é fortalecida e suporta qualquer condição ambiental, inclusive descargas atmosféricas e ventos de até 150 quilômetros por hora, qualquer altitude em relação ao nível do mar, clima tropical, umidade relativa do ar de até 100% e variação de temperatura entre -2°C até 45°.





O modelo TOR já foi lançado pela Prefeitura em ato realizado dia 12 de dezembro, no gabinete do prefeito Marcelo Belinati.





