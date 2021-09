Prefeitura de Londrina realiza plantão de atendimentos do Profis neste sábado

Neste sábado (18), das 9h às 15h, a Secretaria Municipal de Fazenda realiza plantão de atendimento do Programa de Regularização Fiscal ( Profis ). Serão disponibilizadas 200 vagas e, para participar, é necessário agendar previamente um horário pelo site ou pelo telefone (43) 3372-4424, que também atende pelo WhatsApp.





Os atendimentos serão na Praça de Atendimento da Fazenda, localizada no piso térreo da sede da Prefeitura de Londrina, na Avenida Duque de Caxias, 635. A iniciativa é voltada aos contribuintes que possuem débitos de tributos municipais e desejem aderir ao Profis 2021.





O secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, ressaltou que o plantão de atendimento representa uma oportunidade para as pessoas que trabalham durante a semana e não possuem tempo para aderir ao programa. “Estamos disponibilizando diversas ferramentas para proporcionar um atendimento de qualidade aos contribuintes. Além dos plantões, temos o Profis On-line, que permite que o contribuinte faça a adesão sem sair de casa”, apontou.





Perez destacou, ainda, que setembro é o último mês que possibilita o desconto de 90%, nos juros e multa, para pagamento à vista, ou 80% em até quatro parcelas. Também há a opção de pagamento em até 16 parcelas, com desconto de 40%.

Desde que o programa foi disponibilizado, no dia 20 de maio deste ano, o valor total bruto negociado até agora foi de R$ 102.165.617,42, dos quais R$ 42.765.979,56 já foram recebidos pelo Município, por meio de 38.163 adesões. Neste ano, a previsão do município é arrecadar mais de R$ 48 milhões em débitos vencidos até o final do programa.

Profis on-line – Para fazer a adesão ao programa basta acessar o portal da Prefeitura e clicar no banner “Profis 2021”, localizado no topo do site. A página está disponível todos os dias, inclusive nos finais de semana, 24 horas por dia.





Outra alternativa é o atendimento presencial mediante agendamento através do site ou pelo telefone (43) 3372-4424, que também atende pelo WhatsApp. Dúvidas e outras informações também podem ser obtidas nos telefones 3372-4424, das 9h às 18h, em dias de semana, ou pelo e-mail [email protected]